«ПСЖ» – «Ливерпуль»: прогноз и ставки на матч 8 апреля 2026 с коэффициентом 1.73

07 апреля 2026 9:51
ПСЖ - Ливерпуль
08 апр. 2026, среда 22:00 | Лига чемпионов, 1/4 финала
1.73
Победа «ПСЖ»
8 апреля на стадионе «Парк-де-Пренс» в Париже состоится первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов, в котором «ПСЖ» примет «Ливерпуль». Парижане подходят к игре в отличной форме, разгромив «Челси» (3:0), и имеют преимущество домашнего поля.

«ПСЖ»

Хозяева находятся в великолепной форме. Команда побеждает в 4 последних матчах и забивает в 16 последних. В Лиге чемпионов «ПСЖ» не проигрывает в 5 последних матчах и обязательно забивает в 6 последних еврокубковых встречах. В последних 5 играх парижане забили 3.20 гола в среднем и пропустили 1.20. В личных встречах с «Ливерпулем» «ПСЖ» имеет преимущество.

«Ливерпуль»

Гости подходят к матчу в кризисной форме. Команда проигрывает в 3 последних гостевых матчах Лиги чемпионов. В последних 5 играх «Ливерпуль» забил 1.20 гола в среднем и пропустил 1.60. Оборона является проблемой: клуб пропускает в 7 из 9 последних матчей. В последней игре «Ливерпуль» разгромно проиграл «Манчестер Сити» (0:4).

Факты о командах

«ПСЖ»

  • Побеждает в 4 последних матчах
  • Забивает в 16 последних матчах
  • Не проигрывает в 5 последних матчах ЛЧ
  • В среднем: 3.20 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)

«Ливерпуль»

  • Проигрывает в 3 последних гостевых матчах ЛЧ
  • Пропускает в 7 из 9 последних матчей
  • В среднем: 1.20 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Разгромное поражение от «Манчестер Сити» (0:4) в последнем матче

Прогноз на матч «ПСЖ» – «Ливерпуль»

«ПСЖ» является явным фаворитом: команда побеждает 4 матча подряд, забивает в 16 матчах и имеет мощнейшую атаку (3.20 гола за игру). «Ливерпуль» находится в кризисе, особенно на выезде в еврокубках, и много пропускает. Учитывая форму хозяев и проблемы гостей, наиболее вероятным сценарием выглядит победа «ПСЖ» с высокой результативностью.

Рекомендованные ставки

  • Победа «ПСЖ» – коэффициент 1.73
  • Тотал больше 3.5 голов

Автор: Ланьков Роман
Лига чемпионов Ливерпуль ПСЖ
18+
