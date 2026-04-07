8 апреля на стадионе «Парк-де-Пренс» в Париже состоится первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов, в котором «ПСЖ» примет «Ливерпуль». Парижане подходят к игре в отличной форме, разгромив «Челси» (3:0), и имеют преимущество домашнего поля.
«ПСЖ»
Хозяева находятся в великолепной форме. Команда побеждает в 4 последних матчах и забивает в 16 последних. В Лиге чемпионов «ПСЖ» не проигрывает в 5 последних матчах и обязательно забивает в 6 последних еврокубковых встречах. В последних 5 играх парижане забили 3.20 гола в среднем и пропустили 1.20. В личных встречах с «Ливерпулем» «ПСЖ» имеет преимущество.
«Ливерпуль»
Гости подходят к матчу в кризисной форме. Команда проигрывает в 3 последних гостевых матчах Лиги чемпионов. В последних 5 играх «Ливерпуль» забил 1.20 гола в среднем и пропустил 1.60. Оборона является проблемой: клуб пропускает в 7 из 9 последних матчей. В последней игре «Ливерпуль» разгромно проиграл «Манчестер Сити» (0:4).
Прогноз на матч «ПСЖ» – «Ливерпуль»
«ПСЖ» является явным фаворитом: команда побеждает 4 матча подряд, забивает в 16 матчах и имеет мощнейшую атаку (3.20 гола за игру). «Ливерпуль» находится в кризисе, особенно на выезде в еврокубках, и много пропускает. Учитывая форму хозяев и проблемы гостей, наиболее вероятным сценарием выглядит победа «ПСЖ» с высокой результативностью.
Рекомендованные ставки
- Победа «ПСЖ» – коэффициент 1.73
- Тотал больше 3.5 голов