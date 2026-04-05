«Урал» – «Чайка»: прогноз и ставки на матч 5 апреля 2026 с коэффициентом 1.90

05 апреля 2026 9:00
Урал - Чайка
05 апр. 2026, воскресенье 14:00 | Россия. PARI Первая лига, 27 тур
1.90
Фора «Урала» (-1,5)
5 апреля в 27-м туре российской Первой лиги сыграют «Урал» и «Чайка». Матч в Екатеринбурге начнется в 14:00 (мск).

«Урал»

Команда Василия Березуцкого с 45 очками занимает 3-е место в Первой лиге. «Урал» добыл 13 побед, 6 ничьих и потерпел 7 поражений, разница мячей – 36:27.

Последние результаты:

  • 29.03.26 «Родина» – «Урал» – 3:1;
  • 22.03.26 «Урал» – «Енисей» – 2:4;
  • 15.03.26 «Урал» – «Арсенал» – 2:0.

«Чайка»

«Чайка» набрала 19 очков и занимает предпоследнее место. Подопечные Дмитрия Комбарова добыли 4 победы, 7 ничьих и потерпели 15 поражений, разница мячей – 25:54.

Предыдущие результаты:

  • 29.03.26 «Чайка» – «Челябинск» – 2:1;
  • 23.03.26 «Родина» – «Чайка» – 5:2;
  • 14.03.26 «Спартак» К – «Чайка» – 1:1.

Очные встречи

  • 20.10.25 «Чайка» – «Урал» – 0:1;
  • 01.12.24 «Чайка» – «Урал» – 1:1;
  • 18.08.24 «Урал» – «Чайка» – 2:0.

Прогноз на матч «Урал» – «Чайка»

Под руководством Березуцкого «Урал» набрал всего 4 очка в 5 матчах. Сейчас команда отстает от зоны прямого попадания в РПЛ уже на 4 очка. «Чайка» – подходящий соперник, чтобы исправить ситуацию: у команды Комбарова – худшая защита в лиге (54 пропущенных). Ждем уверенной победы хозяев.

  • Прогноз – Ф1 (-1,5) с кф. 1.90.
  • Прогноз на точный счет – 3:1 с кф. 11.00.

Автор: Мещеряков Денис
Россия. PARI Первая лига Чайка Урал
