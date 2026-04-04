5 апреля в рамках 4-го тура казахстанской Премьер-лиги состоится центральный матч, в котором «Кайрат» примет «Астану». Обе команды набрали по 7 очков после 3 туров: «Астана» лидирует по дополнительным показателям, «Кайрат» – 4-й.

«Кайрат»

Хозяева подходят к матчу в отличной форме. Команда не проигрывает в 9 последних матчах и не пропускает в 3 последних. В последних 5 играх «Кайрат» забил 0.80 гола в среднем и пропустил 0.80. Лучший бомбардир – Жоржинью (2 гола в 12 матчах). В личных встречах с «Астаной» «Кайрат» не проигрывает в 5 из 7 последних матчей и забивает в 5 из 7 очных встречах.

«Астана»

Гости также находятся в отличной форме. Команда не проигрывает в 9 последних матчах и в 12 последних в целом. «Астана» имеет лучшую разницу мячей в лиге (+5). В последних 5 играх гости забили 1.80 гола в среднем и пропустили 0.80. В личных встречах с «Кайратом» «Астана» забивает в 4 последних матчах.

Прогноз на матч «Кайрат» – «Астана»

Ожидается встреча двух лидеров казахстанского футбола. Обе команды находятся в отличной форме и не проигрывают длительное время. «Астана» имеет более мощную атаку, но «Кайрат» не пропускает 3 матча подряд. Учитывая, что в личных встречах обе команды регулярно забивают, наиболее вероятным сценарием выглядит обмен голами.

