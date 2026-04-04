Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Кайрат» – «Астана»: прогноз и ставки на матч 5 апреля 2026 с коэффициентом 1.77

04 апреля 2026 11:39
Кайрат - Астана
05 апр. 2026, воскресенье 16:00 | Казахстан. Премьер-лига, 4 тур
Перейти в онлайн матча
1.77
Обе забьют – да 
Сделать ставку

5 апреля в рамках 4-го тура казахстанской Премьер-лиги состоится центральный матч, в котором «Кайрат» примет «Астану». Обе команды набрали по 7 очков после 3 туров: «Астана» лидирует по дополнительным показателям, «Кайрат» – 4-й.

«Кайрат»

Хозяева подходят к матчу в отличной форме. Команда не проигрывает в 9 последних матчах и не пропускает в 3 последних. В последних 5 играх «Кайрат» забил 0.80 гола в среднем и пропустил 0.80. Лучший бомбардир – Жоржинью (2 гола в 12 матчах). В личных встречах с «Астаной» «Кайрат» не проигрывает в 5 из 7 последних матчей и забивает в 5 из 7 очных встречах.

«Астана»

Гости также находятся в отличной форме. Команда не проигрывает в 9 последних матчах и в 12 последних в целом. «Астана» имеет лучшую разницу мячей в лиге (+5). В последних 5 играх гости забили 1.80 гола в среднем и пропустили 0.80. В личных встречах с «Кайратом» «Астана» забивает в 4 последних матчах.

Факты о командах

«Кайрат»

  • Ничья в последнем матче с «Жетысу» (0:0)
  • Не проигрывает в 9 последних матчах
  • Не пропускает в 3 последних матчах
  • В среднем: 0.80 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)

«Астана»

  • Победа в последнем матче над «Тоболом» (2:0)
  • Не проигрывает в 12 последних матчах
  • Лучшая разница мячей в лиге – +5
  • В среднем: 1.80 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)

Прогноз на матч «Кайрат» – «Астана»

Ожидается встреча двух лидеров казахстанского футбола. Обе команды находятся в отличной форме и не проигрывают длительное время. «Астана» имеет более мощную атаку, но «Кайрат» не пропускает 3 матча подряд. Учитывая, что в личных встречах обе команды регулярно забивают, наиболее вероятным сценарием выглядит обмен голами.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.77
  • Тотал больше 2.5 голов

Автор: Ланьков Роман
Казахстан. Премьер-лига Астана Кайрат
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
  • Читайте нас: 