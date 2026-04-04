5 апреля в рамках 23-го тура Российской Премьер-лиги «Пари НН» примет «Ростов». Хозяева занимают 14-е место с 20 очками, гости расположились на 11-й строчке с 22 очками. Обе команды находятся в кризисе, но «Пари НН» имеет преимущество домашнего поля.

«Пари НН»

Хозяева подходят к матчу после разгромного поражения от «Краснодара» (0:5). Несмотря на это, дома команда выступает уверенно: «Пари НН» побеждает в 3 последних домашних матчах. В последних 5 играх нижегородцы забили 2.00 гола в среднем, но пропустили 2.20. Оборона является проблемой: клуб пропускает в 7 из 9 последних матчей. Лучший бомбардир – Олакунле Олусегун (4 гола в 24 матчах).

«Ростов»

Гости находятся в глубоком кризисе. Команда не может выиграть в 4 последних матчах и в 7 последних в целом. «Ростов» пропускает в 4 последних матчах и в 7 последних. Атака практически отсутствует: в последних 5 играх ростовчане забили всего 0.40 гола в среднем и пропустили 1.40. Лучший бомбардир – Егор Голенков (4 гола в 28 матчах). В последнем матче «Ростов» проиграл «Ахмату» (0:1). В личных встречах с «Пари НН» «Ростов» не проигрывает в 6 из 8 последних матчей.

Поражение в последнем матче от «Ахмата» (0:1)

Прогноз на матч «Пари НН» – «Ростов»

«Ростов» находится в ужасной форме: 7 матчей без побед, атака не работает (0.40 гола за игру). «Пари НН» дома выступает уверенно (3 победы подряд) и имеет более продуктивную атаку. Учитывая кризис гостей и домашнюю стабильность хозяев, наиболее вероятным сценарием выглядит победа «Пари НН» или как минимум его непроигрыш.

