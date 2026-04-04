«Бетис» – «Эспаньол»: прогноз и ставки на матч 4 апреля 2026 с коэффициентом 4.05

04 апреля 2026 9:03
Бетис - Эспаньол
04 апр. 2026, суббота 19:30 | Испания. Примера, 30 тур
4 апреля в 30-м туре Примеры сыграют «Бетис» и «Эспаньол». Матч в Севилье начнется в 19:30 (мск).

«Бетис»

Команда Мануэля Пеллегрини с 44 очками занимает 5-е место в Примере. «Бетис» добыл 11 побед, 11 ничьих и потерпел 7 поражений, разница мячей – 44:37.

Последние результаты:

  • 22.03.26 «Атлетик» – «Бетс» – 2:1;
  • 19.03.26 «Бетис» – «Панатинаикос» – 4:0;
  • 15.03.26 «Бетис» – «Сельта» – 1:1.

«Эспаньол»

«Эспаньол» набрал 37 очков и занимает 11-е место. Подопечные Маноло Гонсалеса добыли 10 побед, 7 ничьих и потерпели 12 поражений, разница мячей – 36:44.

Предыдущие результаты:

  • 21.03.26 «Эспаньол» – «Хетафе» – 1:2;
  • 15.03.26 «Мальорка» – «Эспаньол» – 2:1;
  • 09.03.26 «Эспаньол» – «Овьедо» – 1:1.

Очные встречи

  • 05.10.25 «Эспаньол» – «Бетис» – 1:2;
  • 04.05.25 «Эспаньол» – «Бетис» – 1:2;
  • 29.09.24 «Бетис» – «Эспаньол» – 1:0.

Прогноз на матч «Бетис» – «Эспаньол»

Глубокий кризис «Эспаньола» продолжается. Команда до сих пор не может победить в 2026 году – серия достигла 13 матчей. В результате «попугаи» из борца за место в ЛЧ превратились в типичного середняка.

«Бетис» в чемпионате также не блещет – серия без побед насчитывает 5 матчей. Рискнем предположить, что серии обеих команд продолжатся.

  • Прогноз – ничья с кф. 4.05.
  • Прогноз на точный счет – 1:1 с кф. 7.00.

4.05
Ничья
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
