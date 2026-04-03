4 апреля 2026 года в 21:45 состоится поединок 31-го тура чемпионата Италии. На «Стадио Олимпико» в Риме местный «Лацио» будет принимать «Парму».
«Лацио»
«Орлы» воспрянули духом и одержали три победы кряду в матчах Серии А. Беда в том, что успех пришел слишком поздно. У «Лацио» остаются только математические шансы зацепиться за место в еврокубках.
В целом, вообще не ясно, что будет дальше. Тренер Маурицио Сарри ругается с боссом клуба Клаудио Лотито и грозится уйти. Правда, Сарри действует как настоящий профессионал и отдается работе на все сто, невзирая на обстоятельства.
Последние три игры:
- Болонья – Лацио 0:2
- Лацио – Милан 1:0
- Лацио – Сассуоло 2:1
«Парма»
«Крестоносцы» покинули опасную зону и закрепились ближе к середине таблицы, возвышаясь над командами, вылетающими в Серию Б на 7 очков. Эксперимент с назначением Карлоса Куэсты (самый молодой коуч в элите итальянского Кальчо) можно считать успешным – главная задача «Пармы» не свалиться во второй дивизион.
Последние три игры:
- Парма – Кремонезе 0:2
- Торино – Парма 4:1
- Фиорентина – Парма 0:0
Очные встречи
- Парма – Лацио 0:1
- Лацио – Парма 2:2
- Парма – Лацио 3:1
Прогноз на матч «Лацио» – «Парма»
«Парма» – кусачая команда, которая может потрепать нервишки сопернику, но в последнее время «Лацио» слишком хорош. В конце концов «бьянкочелести» немало задолжали своим тиффози. Полагаем, что «орлы» не без приключений, но порадуют свою публику викторией.
Прогноз: победа «Лацио», коэффициент – 1,83. Прогноз на счет – 2:1.