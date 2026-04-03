4 апреля 2026 года в 21:45 состоится поединок 31-го тура чемпионата Италии. На «Стадио Олимпико» в Риме местный «Лацио» будет принимать «Парму».

«Лацио»

«Орлы» воспрянули духом и одержали три победы кряду в матчах Серии А. Беда в том, что успех пришел слишком поздно. У «Лацио» остаются только математические шансы зацепиться за место в еврокубках.

В целом, вообще не ясно, что будет дальше. Тренер Маурицио Сарри ругается с боссом клуба Клаудио Лотито и грозится уйти. Правда, Сарри действует как настоящий профессионал и отдается работе на все сто, невзирая на обстоятельства.

Последние три игры:

Болонья – Лацио 0:2

Лацио – Милан 1:0

Лацио – Сассуоло 2:1

«Парма»

«Крестоносцы» покинули опасную зону и закрепились ближе к середине таблицы, возвышаясь над командами, вылетающими в Серию Б на 7 очков. Эксперимент с назначением Карлоса Куэсты (самый молодой коуч в элите итальянского Кальчо) можно считать успешным – главная задача «Пармы» не свалиться во второй дивизион.

Последние три игры:

Парма – Кремонезе 0:2

Торино – Парма 4:1

Фиорентина – Парма 0:0

Очные встречи

Парма – Лацио 0:1

Лацио – Парма 2:2

Парма – Лацио 3:1

Прогноз на матч «Лацио» – «Парма»

«Парма» – кусачая команда, которая может потрепать нервишки сопернику, но в последнее время «Лацио» слишком хорош. В конце концов «бьянкочелести» немало задолжали своим тиффози. Полагаем, что «орлы» не без приключений, но порадуют свою публику викторией.

Прогноз: победа «Лацио», коэффициент – 1,83. Прогноз на счет – 2:1.