«Трабзонспор» – «Галатасарай»: прогноз и ставки на матч 4 апреля 2026 с коэффициентом 1.50

03 апреля 2026 11:06
Трабзонспор - Галатасарай
04 апр. 2026, суббота 20:00 | Турция. Суперлига, 28 тур
4 апреля в рамках 28-го тура турецкой Суперлиги состоится центральный матч тура, в котором «Трабзонспор» примет лидера чемпионата «Галатасарай». Хозяева занимают 3-е место с 60 очками, гости уверенно лидируют с 64 очками. Это ключевое противостояние за чемпионство.

«Трабзонспор»

Хозяева находятся в отличной форме. Команда побеждает в 5 последних матчах и в 6 последних в целом. «Трабзонспор» забивает в 15 последних матчах и обязательно забивает в 16 последних. В последних 5 играх хозяева забили 2.40 гола в среднем и пропустили 0.80. Лучший бомбардир – Пол Онуачу (23 гола в 27 матчах). В личных встречах с «Галатасараем» «Трабзонспор» имеет негативную статистику: 9 матчей без побед.

«Галатасарай»

Гости подходят к матчу в хорошей форме. Команда побеждает в 3 последних матчах и не проигрывает в 5 из 7 последних. «Галатасарай» имеет лучшую атаку в лиге (62 гола) и лучшую разницу мячей (+44). В последних 5 играх гости забили 1.40 гола в среднем и пропустили 1.00. Лучший бомбардир – Виктор Осимхен (19 голов в 29 матчах). В личных встречах с «Трабзонспором» «Галатасарай» не проигрывает в 9 последних матчах и забивает в 7 из 9 последних очных встреч.

Факты о командах

«Трабзонспор»

  • Победа в последнем матче над «Еюпспором» (1:0)
  • Побеждает в 6 последних матчах
  • Забивает в 15 последних матчах
  • Не может выиграть в 9 последних очных матчах с «Галатасараем»

«Галатасарай»

  • Победа в последнем матче над «Истанбулом» (3:0)
  • Не проигрывает в 9 последних очных матчах с «Трабзонспором»
  • Лучшая атака в лиге – 62 гола
  • Лучшая разница мячей в лиге – +44

Прогноз на матч «Трабзонспор» – «Галатасарай»

Ожидается центральное дерби турецкого футбола. «Трабзонспор» находится в отличной форме (6 побед подряд), но имеет ужасную статистику личных встреч (9 матчей без побед). «Галатасарай» лидирует в чемпионате, имеет лучшую атаку и традиционно успешно играет против «Трабзонспора». Учитывая, что в очных встречах «Галатасарай» стабильно забивает, а «Трабзонспор» находится в прекрасной форме, наиболее вероятным сценарием выглядит обмен голами с минимальным преимуществом гостей.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.50
  • Тотал больше 2.5 голов

Автор: Воронцов Егор
Турция. Суперлига Галатасарай Трабзонспор
