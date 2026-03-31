США – Португалия: прогноз и ставки на товарищеский матч 1 апреля 2026 с коэффициентом 1.60

31 марта 2026 8:13
США - Португалия
01 апр. 2026, среда 02:00 | Товарищеские матчи. Сборные
1.60
Обе забьют – да
1 апреля состоится товарищеская встреча, в которой сборная США примет сборную Португалии. Хозяева подходят к матчу после разгромного поражения от Бельгии (2:5), тогда как гости сыграли вничью с Мексикой (0:0). Обе команды демонстрируют высокую результативность, но имеют проблемы в обороне.

США

Американцы подходят к матчу в неплохой атакующей форме. Команда забивает в 6 последних матчах подряд, а в последних 5 играх отличилась 12 раз (2.40 в среднем). Однако оборона вызывает серьeзные опасения: США пропускают в 5 последних матчах, а в последних 5 играх пропустили 9 голов (1.80 в среднем). В последней встрече с Бельгией американцы пропустили 5 мячей. В личных встречах с Португалией США забивают в 4 последних матчах.

Португалия

Португальцы находятся в отличной форме. Команда не проигрывает в 9 из 11 последних матчей. Атака впечатляет: в последних 5 играх португальцы забили 12 голов (2.40 в среднем). Оборона выглядит стабильнее, чем у соперника: 5 пропущенных в 5 последних матчах (1.00 в среднем). В последней игре с Мексикой португальцы сыграли вничью 0:0, впервые за долгое время не забив. В личных встречах с США португальцы забивают в 3 последних матчах.

Факты о командах

США

  • Поражение в последнем матче от Бельгии (2:5)
  • Забивает в 6 последних матчах подряд
  • Пропускает в 5 последних матчах
  • В последних 5 играх: 2.40 гола забито, 1.80 пропущено в среднем
  • Забивает в 4 последних очных матчах с Португалией
  • Атака мощная, оборона уязвима

Португалия

  • Ничья в последнем матче с Мексикой (0:0)
  • Не проигрывает в 9 из 11 последних матчей
  • В последних 5 играх: 2.40 гола забито, 1.00 пропущено в среднем
  • Атака мощная, оборона стабильнее, чем у США
  • Забивает в 3 последних очных матчах с США

Личные встречи

В 5 последних личных встречах (с 1990 по 2017 год) наблюдается равенство: две победы США, одна победа Португалии и две ничьи. В 4 из 5 этих матчей забивали обе команды.

Прогноз на матч США – Португалия

Ожидается встреча двух команд с мощными атаками (обе забивают по 2.40 гола за игру) и проблемами в обороне (США пропускают 1.80, Португалия – 1.00). США пропускают в 5 матчах подряд, а португальцы стабильно забивают в личных встречах. Учитывая атакующую мощь обеих сборных и их оборонительные проблемы, наиболее вероятным сценарием выглядит результативная игра с обязательными голами с обеих сторон.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.60
  • Тотал больше 2.5 голов

Автор: Миронов Николай
Товарищеские матчи. Сборные Португалия США
