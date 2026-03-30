Испания – Египет: прогноз и ставки на товарищеский матч 31 марта 2026 с коэффициентом 1.60

30 марта 2026 10:23
Испания - Египет
31 мар. 2026, вторник 22:00 | Товарищеские матчи. Сборные
31 марта состоится товарищеская встреча, в которой сборная Испании примет сборную Египта. Хозяева подходят к матчу после разгрома Сербии (3:0), тогда как гости уверенно обыграли Саудовскую Аравию (4:0). Обе команды находятся в отличной форме, но Испания обладает более мощной атакой и непробиваемой обороной.

Испания

Сборная Испании находится в фантастической форме. Команда не проигрывает в 7 последних матчах, а в товарищеских встречах побеждает в 3 последних таких играх. Атака испанцев впечатляет: они забивают в 16 последних матчах подряд и в 4 последних товарищеских встречах. В последних 5 играх красная фурия забила 15 голов (3.00 в среднем) и пропустила всего 2 (0.40 в среднем). Оборона выглядит практически непроходимой: Испания не пропускает в 6 из 8 последних матчей. В единственной личной встрече с Египтом (2006 год) испанцы одержали победу 2:0.

Египет

Сборная Египта также находится в отличной форме. Команда побеждает в 3 последних товарищеских матчах и обязательно забивает в 3 таких встречах подряд. В последних 5 играх египтяне забили 10 голов (2.00 в среднем) и пропустили 4 (0.80 в среднем). Оборона выглядит надeжно, хотя и уступает испанской. Важный фактор: Египет не проигрывает в 10 из 11 последних гостевых товарищеских матчей, что говорит о стабильности на выезде. На Кубке Африки команда показала себя достойно, обыграв Кот-д’Ивуар (3:2) и Бенин (3:1).

Факты о командах

Испания

  • Победа в последнем матче над Сербией (3:0)
  • Не проигрывает в 7 последних матчах
  • Побеждает в 3 последних товарищеских матчах
  • Забивает в 16 последних матчах подряд
  • Забивает в 4 последних товарищеских матчах
  • В последних 5 играх: 3.00 гола забито, 0.40 пропущено в среднем
  • Не пропускает в 6 из 8 последних матчей
  • Оборона практически непроходима
  • Победа в единственной личной встрече с Египтом (2:0)

Египет

  • Победа в последнем матче над Саудовской Аравией (4:0)
  • Побеждает в 3 последних товарищеских матчах
  • Забивает в 3 последних товарищеских матчах подряд
  • Не проигрывает в 10 из 11 последних гостевых товарищеских матчах
  • В последних 5 играх: 2.00 гола забито, 0.80 пропущено в среднем
  • Атака стабильна, оборона надeжна
  • Уверенно выступает на выезде в товарищеских матчах

Личные встречи

Единственная личная встреча состоялась в 2006 году и завершилась победой Испании (2:0). Этот результат имеет ограниченную ценность из-за давности.

Прогноз на матч Испания – Египет

Ожидается встреча двух команд в отличной форме. Испания обладает более мощной атакой (3.00 гола за игру) и практически непроходимой обороной (0.40 пропущенных). Египет также демонстрирует хорошие показатели (2.00 гола забито, 0.80 пропущено) и уверенно выступает на выезде в товарищеских матчах. Однако класс испанской сборной, домашнее поле и их фантастическая голевая серия (16 матчей подряд) делают хозяев явными фаворитами. Египет способен оказать сопротивление, но вряд ли сможет сдержать атаку Испании на протяжении всего матча. Наиболее вероятным сценарием выглядит уверенная победа хозяев с возможным «сухим» матчем.

Рекомендованные ставки

  • Фора Испании (-1) – коэффициент 1.60
  • Победа Испании

Автор: Мещеряков Денис
Товарищеские матчи. Сборные Египет Испания
