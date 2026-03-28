29 марта состоится матч 26-го тура Первой лиги, в котором «Чайка» примет «Челябинск». Хозяева находятся в зоне вылета и отчаянно борются за выживание. Гости претендуют на стыковые матчи, но переживают спад.

«Чайка»

Песчанокопский коллектив ведет борьбу за выживание. После 25 туров команда набрала 16 очков и занимает 17-е место, отставая от спасительной строчки на 10 очков. «Чайка» забивает в 8 последних матчах и в 7 последних играх Первой лиги обязательно забивает. В последних пяти матчах команда забила 8 голов (в среднем 1.60 за матч) и пропустила 14 (в среднем 2.80). Лучший бомбардир – Артем Соколов, на счету которого 8 голов в 21 матче.

«Челябинск»

Челябинцы находятся в зоне стыковых матчей. После 25 туров команда набрала 37 очков и занимает 6-е место, отставая от зоны стыков на 1 очко. «Челябинск» не может выиграть в 3 последних матчах Первой лиги и пропускает в 3 последних таких встречах. В последних пяти матчах челябинцы забили 8 голов (в среднем 1.60 за матч) и пропустили 7 (в среднем 1.40). Лучший бомбардир – Рамазан Гаджимурадов, забивший 8 голов в 25 матчах. В личных встречах «Челябинск» забивает в 3 последних матчах против «Чайки».

Факты о командах:

«Чайка»

Забивает в 8 последних матчах

Пропускает в 5 из 7 последних матчей

В последних 5 играх: 1.60 забито, 2.80 пропущено

Лучший бомбардир – Артем Соколов (8 голов)

«Челябинск»

Не может выиграть в 3 последних матчах Первой лиги

Пропускает в 3 последних матчах чемпионата

В последних 5 играх: 1.60 забито, 1.40 пропущено

Лучший бомбардир – Рамазан Гаджимурадов (8 голов)

История личных встреч

«Челябинск» имеет преимущество в противостоянии с «Чайкой». В 3 последних очных матчах челябинцы одержали 2 победы, один матч завершился вничью. «Челябинск» забивает в 3 последних матчах против «Чайки».

Прогноз на матч «Чайка» – «Челябинск»

«Чайка» отчаянно борется за выживание и стабильно забивает в 8 матчах подряд. Однако оборона хозяев катастрофична – 2.80 пропущенных за последние 5 матчей. Команда будет играть на победу, но пропустит наверняка.

«Челябинск» переживает спад (3 матча без побед), но сохраняет позиции в зоне стыков. Гости стабильно забивают (1.60 гола за матч) и имеют преимущество в личных встречах. Для возвращения на победный путь это подходящий соперник.

Учитывая, что «Чайка» много пропускает, а «Челябинск» стабильно забивает и имеет хорошую статистику личных встреч, гости должны как минимум не проиграть. Обе команды забивают регулярно, что делает ставку на голы логичной.

Рекомендованные ставки: