28 марта состоится товарищеский матч между сборными Шотландии и Японии. Обе команды находятся в отличной атакующей форме. Хозяева забивают в 5 последних матчах, гости побеждают в 3 последних товарищеских встречах.

Шотландия

Шотландская сборная подходит к матчу в хорошей атакующей форме. Команда забивает в 4 последних товарищеских матчах и в 5 последних матчах во всех турнирах. В последних пяти матчах шотландцы забили 13 голов (в среднем 2.60 за матч) и пропустили 7 (в среднем 1.40). В личных встречах с Японией шотландцы не пропускают в 3 последних матчах.

Япония

Японская сборная также находится в отличной форме. Команда побеждает в 3 последних товарищеских матчах и забивает в 4 последних таких встречах. В последних пяти матчах японцы забили 10 голов (в среднем 2.00 за матч) и пропустили 6 (в среднем 1.20). В личных встречах с Шотландией Япония имеет преимущество.

Факты о командах:

Шотландия

Забивает в 5 последних матчах

Забивает в 4 последних товарищеских матчах

В последних 5 играх: 2.60 забито, 1.40 пропущено

Не пропускает от Японии в 3 последних очных матчах

Япония

Побеждает в 3 последних товарищеских матчах

Забивает в 4 последних товарищеских матчах

В последних 5 играх: 2.00 забито, 1.20 пропущено

История личных встреч

В личных встречах Япония имеет преимущество. В 3 последних матчах японцы одержали 1 победу, дважды была ничья. Шотландия не пропускает от Японии в 3 последних очных матчах.

Прогноз на матч Шотландия – Япония

Обе команды находятся в отличной атакующей форме. Шотландия забивает 2.60 гола за матч, Япония – 2.00. Обе сборные много забивают и пропускают: шотландцы – 1.40, японцы – 1.20.

Шотландия имеет психологическое преимущество в личных встречах, не пропуская от Японии в 3 последних матчах. Япония стабильно побеждает в товарищеских матчах и будет стремиться продолжить серию.

Учитывая, что обе команды много забивают, а Шотландия надежно играет в обороне против Японии, наиболее логичной выглядит ставка на высокий тотал и голы от хозяев.

