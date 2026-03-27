Шотландия – Япония: прогноз и ставки на матч 28 марта 2026 с коэффициентом 1.85

27 марта 2026 9:20
28 мар. 2026, суббота 20:00 | Товарищеские матчи. Сборные
1.85
Индивидуальный тотал Шотландии больше 1
28 марта состоится товарищеский матч между сборными Шотландии и Японии. Обе команды находятся в отличной атакующей форме. Хозяева забивают в 5 последних матчах, гости побеждают в 3 последних товарищеских встречах.

Шотландия

Шотландская сборная подходит к матчу в хорошей атакующей форме. Команда забивает в 4 последних товарищеских матчах и в 5 последних матчах во всех турнирах. В последних пяти матчах шотландцы забили 13 голов (в среднем 2.60 за матч) и пропустили 7 (в среднем 1.40). В личных встречах с Японией шотландцы не пропускают в 3 последних матчах.

Япония

Японская сборная также находится в отличной форме. Команда побеждает в 3 последних товарищеских матчах и забивает в 4 последних таких встречах. В последних пяти матчах японцы забили 10 голов (в среднем 2.00 за матч) и пропустили 6 (в среднем 1.20). В личных встречах с Шотландией Япония имеет преимущество.

Факты о командах:

Шотландия

  • Забивает в 5 последних матчах
  • Забивает в 4 последних товарищеских матчах
  • В последних 5 играх: 2.60 забито, 1.40 пропущено
  • Не пропускает от Японии в 3 последних очных матчах

Япония

  • Побеждает в 3 последних товарищеских матчах
  • Забивает в 4 последних товарищеских матчах
  • В последних 5 играх: 2.00 забито, 1.20 пропущено

История личных встреч

В личных встречах Япония имеет преимущество. В 3 последних матчах японцы одержали 1 победу, дважды была ничья. Шотландия не пропускает от Японии в 3 последних очных матчах.

Прогноз на матч Шотландия – Япония

Обе команды находятся в отличной атакующей форме. Шотландия забивает 2.60 гола за матч, Япония – 2.00. Обе сборные много забивают и пропускают: шотландцы – 1.40, японцы – 1.20.

Шотландия имеет психологическое преимущество в личных встречах, не пропуская от Японии в 3 последних матчах. Япония стабильно побеждает в товарищеских матчах и будет стремиться продолжить серию.

Учитывая, что обе команды много забивают, а Шотландия надежно играет в обороне против Японии, наиболее логичной выглядит ставка на высокий тотал и голы от хозяев.

Рекомендованные ставки:

  • Индивидуальный тотал Шотландии больше 1.5 – коэффициент 1.85
  • Тотал голов больше 2.5

Автор: Гроховский Сергей
