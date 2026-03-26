Иран – Нигерия: прогноз и ставки на матч 27 марта 2026 с коэффициентом 1.85

26 марта 2026 9:43
Иран - Нигерия
27 мар. 2026, пятница 16:00 | Товарищеские матчи. Сборные
1.85
Тотал голов меньше 2.5
27 марта состоится товарищеский матч между сборными Ирана и Нигерии. Обе команды демонстрируют надежную игру в обороне. Хозяева не пропускают в 3 последних матчах, гости – в 4 последних. Встреча обещает быть закрытой.

Иран

Иранская сборная подходит к матчу с акцентом на оборону. Команда не пропускает в 3 последних матчах. В последних пяти матчах иранцы забили 6 голов (в среднем 1.20 за матч) и пропустили 2 (в среднем 0.40). Дома команда побеждает в 3 последних матчах. В единственной личной встрече с Нигерией на ЧМ-2014 была зафиксирована ничья (0:0).

Нигерия

Нигерийская сборная также делает ставку на надежную оборону. Команда не пропускает в 4 последних матчах, но при этом пропускает в 4 последних товарищеских матчах. В последних пяти матчах нигерийцы забили 9 голов (в среднем 1.80 за матч) и пропустили 1 (в среднем 0.20). В личных встречах с Ираном у гостей нет поражений.

Факты о командах:

Иран

  • Не пропускает в 3 последних матчах
  • Побеждает в 3 последних домашних матчах
  • В последних 5 играх: 1.20 забито, 0.40 пропущено

Нигерия

  • Не пропускает в 4 последних матчах
  • В последних 5 играх: 1.80 забито, 0.20 пропущено
  • Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей

История личных встреч

В единственной личной встрече на чемпионате мира 2014 года команды сыграли вничью 0:0.

Прогноз на матч Иран – Нигерия

Обе команды подходят к матчу с акцентом на оборону. Иран не пропускает в 3 матчах подряд, Нигерия – в 4. При этом атака у обеих сборных не выглядит сверхрезультативной: Иран забивает 1.20 гола за матч, Нигерия – 1.80.

Учитывая, что в единственной личной встрече голов не было, а обе команды находятся в хорошей оборонительной форме, матч вряд ли будет богат на голы. Наиболее логичной выглядит ставка на низовой тотал.

Рекомендованные ставки:

  • Тотал голов меньше 2.5 – коэффициент 1.85
  • Индивидуальный тотал Нигерии меньше 1.5

1.85
Тотал голов меньше 2.5
Сделать ставку
Автор: Миронов Николай
Товарищеские матчи. Сборные Нигерия Иран
Другие прогнозы
27.03.2026
16:00
1.85
Товарищеские матчи. Сборные
Иран - Нигерия
Тотал голов меньше 2.5
27.03.2026
16:00
1.75
Товарищеские матчи. Сборные
Гвинея - Того
Победа Гвинеи
27.03.2026
19:30
1.40
Товарищеские матчи. Сборные
Россия - Никарагуа
Индивидуальный тотал России больше 2.5
27.03.2026
20:00
2.00
Товарищеские матчи. Сборные
Австрия - Гана
Фора (-1) на Австрию
27.03.2026
20:00
1.90
Товарищеские матчи. Сборные
Черногория - Андорра
Победа Черногории
27.03.2026
22:00
1.90
Товарищеские матчи. Сборные
Греция - Парагвай
Обе забьют — да
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
