27 марта состоится товарищеский матч между сборными Ирана и Нигерии. Обе команды демонстрируют надежную игру в обороне. Хозяева не пропускают в 3 последних матчах, гости – в 4 последних. Встреча обещает быть закрытой.

Иран

Иранская сборная подходит к матчу с акцентом на оборону. Команда не пропускает в 3 последних матчах. В последних пяти матчах иранцы забили 6 голов (в среднем 1.20 за матч) и пропустили 2 (в среднем 0.40). Дома команда побеждает в 3 последних матчах. В единственной личной встрече с Нигерией на ЧМ-2014 была зафиксирована ничья (0:0).

Нигерия

Нигерийская сборная также делает ставку на надежную оборону. Команда не пропускает в 4 последних матчах, но при этом пропускает в 4 последних товарищеских матчах. В последних пяти матчах нигерийцы забили 9 голов (в среднем 1.80 за матч) и пропустили 1 (в среднем 0.20). В личных встречах с Ираном у гостей нет поражений.

Факты о командах:

Иран

Нигерия

История личных встреч

В единственной личной встрече на чемпионате мира 2014 года команды сыграли вничью 0:0.

Прогноз на матч Иран – Нигерия

Обе команды подходят к матчу с акцентом на оборону. Иран не пропускает в 3 матчах подряд, Нигерия – в 4. При этом атака у обеих сборных не выглядит сверхрезультативной: Иран забивает 1.20 гола за матч, Нигерия – 1.80.

Учитывая, что в единственной личной встрече голов не было, а обе команды находятся в хорошей оборонительной форме, матч вряд ли будет богат на голы. Наиболее логичной выглядит ставка на низовой тотал.

