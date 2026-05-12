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«Вильярреал» – «Севилья»: прогноз и ставки на матч 13 мая 2026 с коэффициентом 2.08

12 мая 2026 8:25
Вильярреал - Севилья
13 мая 2026, среда 20:00 | Испания. Примера, 36 тур
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2.08
Победа «Вильярреала»
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13 мая состоится матч 36-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Вильярреал» примет «Севилью». Хозяева ведут борьбу за место в Лиге чемпионов и находятся в отличной форме, а гости доигрывают сезон в середине таблицы и откровенно проваливаются на выезде. Встреча обещает пройти под диктовку «жeлтой субмарины», которая исторически доминирует в этом противостоянии.

«Вильярреал»

«Жeлтая субмарина» проводит мощный отрезок сезона. Команда не проигрывает в 5 последних турах Ла Лиги и забивает в каждом из них. В последних 5 встречах «Вильярреал» наколотил 11 мячей – это в среднем 2,20 гола за игру. Жорж Микаутадзе с 13 голами в 40 матчах ведeт атаку, но главная сила – именно командные взаимодействия и быстрые фланги. После ничьей с «Мальоркой» (1:1) и разгрома «Леванте» (5:1), а также побед над «Сельтой» (2:1) и «Атлетиком» (2:1) команда уверенно держится на 3-м месте с 69 очками. Единственный тревожный момент: оборона пропускает в 11 последних матчах подряд и в среднем по 1,00 мяча за игру. Однако атака с лихвой компенсирует эти огрехи. «Вильярреал» выиграл 4 последних очных встречи с «Севильей» и забивает ей в 8 матчах подряд – это колоссальное превосходство.

«Севилья»

Андалусийцы переживают откровенно провальный сезон. Команда занимает 13-е место с 40 очками и не может похвастать стабильностью. «Севилья» проигрывает в 4 последних гостевых матчах Ла Лиги и пропускает в 9 из 11 последних встреч. Акор Адамс с 9 голами в 30 матчах не впечатляет результативностью. В последних 5 играх команда забила 6 мячей (1,20 в среднем) и столько же пропустила (1,20). После победы над «Эспаньолом» (2:1) и «Реал Сосьедадом» (1:0) команда чередует успехи с поражениями от «Осасуны» (1:2) и «Леванте» (0:2). «Севилья» забивает «Вильярреалу» в 9 последних очных матчах, но это слабое утешение на фоне текущей формы и турнирного положения.

Факты о командах:

«Вильярреал»

  • Беспроигрышная серия из 5 матчей в Ла Лиге
  • Забивает в 5 последних турах подряд
  • Забивает в среднем 2,20 мяча за игру (последние 5 встреч)
  • Выиграл 4 последних очных встречи с «Севильей»

«Севилья»

  • Проигрышная серия из 4 гостевых матчей
  • Пропускает в 9 из 11 последних встреч
  • Забивает в среднем 1,20 мяча за игру (последние 5 встреч)
  • Забивает «Вильярреалу» в 9 последних очных матчах

История противостояний

  • «Вильярреал» выиграл 4 последних личных встречи
  • «Вильярреал» забивает в 8 последних очных матчах
  • «Севилья» забивает в 9 последних личных встречах
  • Последняя встреча: победа «Вильярреала» в гостях (2:1)

Прогноз на матч «Вильярреал» – «Севилья»

«Вильярреал» борется за Лигу чемпионов, находится в отличной форме и исторически доминирует над «Севильей» – 4 победы подряд и 8 матчей с забитыми мячами. «Севилья» проигрывает 4 гостевых матча кряду и доигрывает сезон без мотивации. Однако андалусийцы стабильно забивают «Вильярреалу» в очных встречах, что оставляет им надежду на гол престижа. Наиболее вероятным сценарием видится уверенная победа хозяев в результативном матче.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Вильярреала» – коэффициент 2.08
  • Обе забьют – да

2.08
Победа «Вильярреала»
Сделать ставку
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Автор: Гроховский Сергей
Испания. Примера Севилья Вильярреал
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