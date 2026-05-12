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«Эспаньол» – «Атлетик»: прогноз и ставки на матч 13 мая 2026 с коэффициентом 1.85

12 мая 2026 8:22
Эспаньол - Атлетик
13 мая 2026, среда 20:00 | Испания. Примера, 36 тур
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1.85
Обе забьют — да
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13 мая состоится матч 36-го тура испанской Ла Лиги, в котором барселонский «Эспаньол» примет «Атлетик» из Бильбао. Хозяева переживают катастрофический сезон и не побеждают на протяжении 18 туров, а гости доигрывают чемпионат в середине таблицы без особых задач. Однако домашняя статистика «Эспаньола» против басков и их отчаянное положение делают это противостояние более интригующим, чем кажется на первый взгляд.

«Эспаньол»

«Попугаи» стремительно катятся в Сегунду. Безвыигрышная серия в Ла Лиге достигла умопомрачительных 18 матчей – это абсолютный антирекорд клуба. В последних 5 встречах команда забила всего 2 мяча (0,40 в среднем) и пропустила 9 (1,80). Атака находится в глубочайшем кризисе, оборона регулярно проваливается. Кике Гарсия с 8 голами в 36 матчах не может в одиночку вытянуть команду. После поражений от «Севильи» (1:2), «Реала» (0:2) и «Райо Вальекано» (0:1), а также нулевой ничьей с «Леванте» команда находится в психологической яме. Однако есть важный нюанс: «Эспаньол» не проигрывает дома «Атлетику» в 8 из 10 последних матчей и забивает в 4 последних очных встречах. Это даeт минимальную надежду перед своими болельщиками.

«Атлетик»

Баски проводят неоднозначный сезон. С одной стороны, команда забивает в среднем 1,60 мяча за игру в последних 5 встречах и демонстрирует неплохой атакующий потенциал. Горка Гурусета с 16 голами в 45 матчах ведeт команду вперeд. С другой – оборона пропускает в 3 последних турах и в среднем по 1,60 мяча за игру. После поражений от «Валенсии» (0:1), «Атлетико» (2:3) и «Вильярреала» (1:2) команда потеряла шансы на еврокубки и доигрывает сезон без мотивации. «Атлетик» не проигрывает в гостях «Эспаньолу» в 6 из 8 последних встреч и забивает в 5 последних очных матчах. Это серьeзный козырь, который может сработать даже при отсутствии турнирных задач.

Факты о командах:

«Эспаньол»

  • Без побед в 18 последних матчах
  • Забил всего 2 гола в 5 последних встречах
  • Пропускает в среднем 1,80 мяча за игру (последние 5 встреч)
  • Не проигрывает дома «Атлетику» в 8 из 10 последних матчей

«Атлетик»

  • Пропускает в 3 последних турах подряд
  • Забивает в среднем 1,60 мяча за игру (последние 5 встреч)
  • Забивает «Эспаньолу» в 5 последних очных матчах
  • Доигрывает сезон без турнирной мотивации

История противостояний

  • «Эспаньол» не проигрывает дома в 8 из 10 последних личных встреч
  • «Атлетик» забивает в 5 последних очных матчах
  • «Эспаньол» забивает в 4 последних личных встречах
  • Последняя встреча: победа «Эспаньола» в гостях (2:1)

Прогноз на матч «Эспаньол» – «Атлетик»

«Эспаньол» находится в глубочайшем кризисе и не побеждает 18 матчей подряд. «Атлетик» доигрывает сезон без мотивации, но стабильно забивает в очных встречах. Учитывая, что хозяева отчаянно цепляются за спасение и имеют хорошую домашнюю статистику против басков, а гости не блещут в обороне, наиболее вероятным сценарием видится ничейный исход с голами в обе стороны.

Рекомендованные ставки:

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.85
  • Ничья

1.85
Обе забьют — да
Сделать ставку
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Автор: Воронцов Егор
Испания. Примера Атлетик Эспаньол
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