Нидерланды – Норвегия: прогноз и ставки на матч 27 марта 2026 с коэффициентом 1.68

26 марта 2026 9:51
Нидерланды - Норвегия
27 мар. 2026, пятница 22:45 | Товарищеские матчи. Сборные
1.68
Индивидуальный тотал Нидерландов больше 1.5
27 марта состоится товарищеский матч между сборными Нидерландов и Норвегии. Обе команды находятся в отличной форме и демонстрируют высокую результативность. Хозяева имеют преимущество в личных встречах, гости также впечатляют в атаке.

Нидерланды

Оранжевые подходят к матчу в отличной форме. Команда не проигрывает в 8 последних матчах и забивает в 12 последних играх. В последних пяти матчах нидерландцы забили 16 голов (в среднем 3.20 за матч) и пропустили 3 (в среднем 0.60). В личных встречах с Норвегией Нидерланды имеют подавляющее преимущество: не проигрывают в 8 последних матчах и забивают в 7 последних встречах.

Норвегия

Норвежская сборная также находится в феноменальной форме. Команда не проигрывает в 12 последних матчах и забивает в 15 последних играх. В последних пяти матчах норвежцы забили 25 голов (в среднем 5.00 за матч) и пропустили 4 (в среднем 0.80). В последнем матче команда разгромила Молдову (11:1).

Факты о командах:

Нидерланды

  • Не проигрывает в 8 последних матчах
  • Забивает в 12 последних матчах
  • В последних 5 играх: 3.20 забито, 0.60 пропущено
  • Не проигрывает Норвегии в 8 последних очных матчах

Норвегия

  • Не проигрывает в 12 последних матчах
  • Забивает в 15 последних матчах
  • В последних 5 играх: 5.00 забито, 0.80 пропущено

История личных встреч

Нидерланды доминируют в противостоянии с Норвегией. Команда не проигрывает в 8 последних очных матчах и забивает в 7 последних встречах. В квалификации ЧМ-2022 Нидерланды дважды обыграли Норвегию (2:0 и 1:1).

Прогноз на матч Нидерланды – Норвегия

Обе команды находятся в потрясающей атакующей форме. Нидерланды забивают 3.20 гола за матч, Норвегия – 5.00. Обе сборные надежно играют в обороне: нидерланды пропускают 0.60, норвежцы – 0.80.

Нидерланды имеют историческое преимущество в личных встречах и будут играть на победу дома. Норвегия, несмотря на впечатляющую результативность, уступает в классе и вряд ли сможет прервать неудачную серию в матчах с оранжевыми.

Учитывая, что обе команды много забивают, но при этом надежно играют в обороне, матч обещает быть результативным, но не сверхъестественным. Нидерланды должны как минимум не проиграть.

Рекомендованные ставки:

  • Индивидуальный тотал Нидерландов больше 1.5 – коэффициент 1.68
  • Тотал голов больше 2.5 – коэффициент 1.85

Автор: Мещеряков Денис
Товарищеские матчи. Сборные Норвегия Нидерланды
