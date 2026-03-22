Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Атлетик» – «Бетис»: прогноз и ставки на матч 22 марта 2026 с коэффициентом 1.70

22 марта 2026 9:13
Атлетик - Бетис
22 мар. 2026, воскресенье 20:30 | Испания. Примера, 29 тур
Перейти в онлайн матча
1.70
Обе забьют – да
Сделать ставку

22 марта в 29-м туре Примеры сыграют «Атлетик» и «Бетис». Игра в Бильбао начнется в 20:30 (мск).

«Атлетик»

Команда Эрнесто Вальверде с 35 очками занимает 10-е место в Примере. «Атлетик» добыл 10 побед, 5 ничьих и потерпел 13 поражений, разница мячей – 30:40.

Последние результаты:

  • 14.03.26 «Жирона» – «Атлетик» – 3:0;
  • 07.03.26 «Атлетик» – «Барселона» – 0:1;
  • 04.03.26 «РС» – «Атлетик» – 1:0.

«Бетис»

«Бетис» набрал 44 очка и занимает 5-е место. Подопечные Мануэля Пеллегрини добыли 11 побед, 11 ничьих и потерпели 6 поражений, разница мячей – 43:35.

Предыдущие результаты:

  • 19.03.26 «Бетис» – «Панатинаикос» – 4:0;
  • 15.03.26 «Бетис» – «Сельта» – 1:1;
  • 12.03.26 «Панатинаикос» – «Бетис» – 1:0.

Очные встречи

  • 31.08.25 «Бетис» – «Атлетик» – 1:2;

  • 02.02.25 «Бетис» – «Атлетик» – 2:2;

  • 03.11.24 «Атлетик» – «Бетис» – 1:1.

Прогноз на матч «Атлетик» – «Бетис»

«Бетис» в четверг уверенно разобрался с «Панатинаикосом» (4:0) и вышел в четвертьфинал Лиги Европы. «Атлетик» отдыхал целую неделю и явно будет свежее, однако стабильностью баски в этом сезоне не отличаются.

Очные противостояния команд в последние годы получаются обоюдоострыми – ожидаем обмена голами и на этот раз.

  • Прогноз – «Обе забьют – да» с кф. 1.70.
  • Прогноз на точный счет – 2:1 с кф. 9.00.

1.70
Обе забьют – да
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Испания. Примера Бетис Атлетик
Другие прогнозы
22.03.2026
13:00
2.40
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Белшина - Динамо-Брест
«Белшина» не проиграет (X1)
22.03.2026
13:00
3.00
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
Алтай - Каспий
Победа «Алтая» и обе забьют
22.03.2026
13:45
1.68
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Оренбург - Спартак
Обе забьют — да
22.03.2026
14:15
1.95
Нидерланды. Эредивизие, 28 тур
НЕК - Херенвен
Тотал голов больше 3.5
22.03.2026
14:30
1.75
Италия. Серия А, 30 тур
Комо - Пиза
Победа «Комо» с форой -1,5
22.03.2026
15:00
1.40
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Ислочь - Барановичи
Победа «Ислочи» 
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 