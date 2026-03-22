22 марта в 29-м туре Примеры сыграют «Атлетик» и «Бетис». Игра в Бильбао начнется в 20:30 (мск).

«Атлетик»

Команда Эрнесто Вальверде с 35 очками занимает 10-е место в Примере. «Атлетик» добыл 10 побед, 5 ничьих и потерпел 13 поражений, разница мячей – 30:40.

Последние результаты:

14.03.26 «Жирона» – «Атлетик» – 3:0;

07.03.26 «Атлетик» – «Барселона» – 0:1;

04.03.26 «РС» – «Атлетик» – 1:0.

«Бетис»

«Бетис» набрал 44 очка и занимает 5-е место. Подопечные Мануэля Пеллегрини добыли 11 побед, 11 ничьих и потерпели 6 поражений, разница мячей – 43:35.

Предыдущие результаты:

19.03.26 «Бетис» – «Панатинаикос» – 4:0;

15.03.26 «Бетис» – «Сельта» – 1:1;

12.03.26 «Панатинаикос» – «Бетис» – 1:0.

Очные встречи

31.08.25 «Бетис» – «Атлетик» – 1:2;

02.02.25 «Бетис» – «Атлетик» – 2:2;

03.11.24 «Атлетик» – «Бетис» – 1:1.

Прогноз на матч «Атлетик» – «Бетис»

«Бетис» в четверг уверенно разобрался с «Панатинаикосом» (4:0) и вышел в четвертьфинал Лиги Европы. «Атлетик» отдыхал целую неделю и явно будет свежее, однако стабильностью баски в этом сезоне не отличаются.

Очные противостояния команд в последние годы получаются обоюдоострыми – ожидаем обмена голами и на этот раз.