«Крылья Советов» – «Рубин»: прогноз и ставки на матч 22 марта 2026 с коэффициентом 1.55

21 марта 2026 9:28
Крылья Советов - Рубин
22 мар. 2026, воскресенье 16:30 | Россия. Премьер-лига, 22 тур
1.55
«Крылья Советов» не проиграют (1X)
22 марта состоится матч 22-го тура российской Премьер-лиги, в котором «Крылья Советов» примут «Рубин». Хозяева находятся в зоне вылета и отчаянно борются за сохранение прописки. Гости набрали хорошую форму и претендуют на попадание в еврокубки.

«Крылья Советов»

Самарцы ведут борьбу за выживание и находятся в опасной зоне. После 21 тура команда набрала 20 очков и занимает 14-е место, опережая зону стыков всего на 2 очка. При этом дома «Крылья» выступают уверенно: побеждают в 5 последних домашних матчах и не проигрывают «Рубину» в 7 последних домашних встречах. В последних пяти матчах команда забила 6 голов (в среднем 1.20 за матч) и пропустила 9 (в среднем 1.80). Лучший бомбардир – Вадим Раков, на счету которого 5 голов в 11 матчах (высокая результативность).

«Рубин»

Казанцы проводят уверенный сезон и претендуют на еврокубки. После 21 тура команда набрала 29 очков и занимает 8-е место, отставая от зоны еврокубков на 3 очка. В последних пяти матчах «Рубин» забил 7 голов (в среднем 1.40 за матч) и пропустил 4 (в среднем 0.80). Команда забивает в 3 последних матчах РПЛ, но проигрывает в 3 последних выездных играх чемпионата. Лучший бомбардир – Мирлинд Даку, забивший 10 голов в 21 матче.

Факты о командах:

«Крылья Советов»

  • 14-е место в РПЛ, 20 очков (в 2 очках от зоны стыков)
  • Побеждает в 5 последних домашних матчах
  • Не проигрывает «Рубину» в 7 последних матчах дома
  • В последних 5 играх: 1.20 забито, 1.80 пропущено
  • Лучший бомбардир – Вадим Раков (5 голов в 11 матчах)

«Рубин»

  • 8-е место в РПЛ, 29 очков (в 3 очках от еврокубков)
  • Проигрывает в 3 последних выездных матчах РПЛ
  • Забивает в 3 последних матчах чемпионата
  • В последних 5 играх: 1.40 забито, 0.80 пропущено
  • Лучший бомбардир – Мирлинд Даку (10 голов)

История личных встреч

«Крылья Советов» имеют преимущество в домашних матчах против «Рубина». Команда не проигрывает в 7 последних домашних встречах с казанцами и забивает в 7 из 9 последних матчей против этого соперника. В текущем сезоне 4 октября 2025 года «Рубин» дома обыграл «Крылья» со счетом 2:0.

Прогноз на матч «Крылья Советов» – «Рубин»

«Крылья Советов» отчаянно борются за выживание и делают ставку на домашние матчи. Команда имеет впечатляющую домашнюю серию (5 побед подряд) и отличную статистику личных встреч с «Рубином» на своем поле. Однако оборона самарцев оставляет желать лучшего – 1.80 пропущенных за последние 5 матчей.

«Рубин» выглядит стабильнее, особенно в обороне (0.80 пропущенных). Но выездные матчи складываются для казанцев тяжело – 3 поражения подряд на выезде. При этом атака гостей работает стабильно: Даку в форме, команда забивает в 3 последних матчах.

Учитывая домашнюю силу «Крыльев» и выездные проблемы «Рубина», хозяева как минимум не проиграют. При этом обе команды стабильно забивают в последних матчах, что делает ставку на тотал вполне логичной.

Рекомендованные ставки:

  • «Крылья Советов» не проиграют (1X) – коэффициент 1.55
  • Обе забьют – да – коэффициент 2.10

Автор: Гроховский Сергей
Россия. Премьер-лига Рубин Крылья Советов
