«Севилья» – «Валенсия»: прогноз и ставки на матч 21 марта 2026 с коэффициентом 1.58

21 марта 2026 9:35
Севилья - Валенсия
21 мар. 2026, суббота 23:00 | Испания. Примера, 29 тур
1.58
ТМ (2,5)
21 марта в 29-м туре Примеры сыграют «Севилья» и «Валенсия». Матч в Севилье начнется в 23:00 (мск).

«Севилья»

Команда Матиаса Альмейды с 31 очком занимает 15-е место в Примере. «Севилья» добыла 8 побед, 7 ничьих и потерпел 13 поражений, разница мячей – 37:47.

Последние результаты:

  • 15.03.26 «Барселона» – «Севилья» – 5:2;

  • 08.03.26 «Севилья» – «РВ» – 1:1;

  • 01.03.26 «Бетис» – «Севилья» – 2:2.

«Валенсия»

«Валенсия» набрала 32 очка и занимает 14-е место. Подопечные Карлоса Корберана добыли 8 побед, 8 ничьих и потерпели 12 поражений, разница мячей – 30:42.

Предыдущие результаты:

  • 14.03.26 «Овьедо» – «Валенсия» – 1:0;
  • 08.03.26 «Валенсия» – «Алавес» – 3:2;
  • 01.03.26 «Валенсия» – «Осасуна» – 1:0.

Очные встречи

  • 07.12.25 «Валенсия» – «Севилья» – 1:1;
  • 11.04.25 «Валенсия» – «Севилья» – 1:0;
  • 11.01.25 «Севилья» – «Валенсия» – 1:1.

Прогноз на матч «Севилья» – «Валенсия»

Встречаются два середняка, которые ее не гарантировали себе прописку в Примере на следующий сезон. «Валенсия» опережает опасную зону на 5 очков, «Севилья» – на 4. Ожидаем отчаянную битву за 3 очка с небольшим количеством голов и моментов.

  • Прогноз – ТМ (2,5) с кф. 1.58.
  • Прогноз на точный счет – 1:0 с кф. 6.50.

1.58
ТМ (2,5)
Сделать ставку
Автор: Орлов Максим
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
