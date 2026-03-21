21 марта в 29-м туре Примеры сыграют «Севилья» и «Валенсия». Матч в Севилье начнется в 23:00 (мск).

«Севилья»

Команда Матиаса Альмейды с 31 очком занимает 15-е место в Примере. «Севилья» добыла 8 побед, 7 ничьих и потерпел 13 поражений, разница мячей – 37:47.

Последние результаты:

15.03.26 «Барселона» – «Севилья» – 5:2;

08.03.26 «Севилья» – «РВ» – 1:1;

01.03.26 «Бетис» – «Севилья» – 2:2.

«Валенсия»

«Валенсия» набрала 32 очка и занимает 14-е место. Подопечные Карлоса Корберана добыли 8 побед, 8 ничьих и потерпели 12 поражений, разница мячей – 30:42.

Предыдущие результаты:

14.03.26 «Овьедо» – «Валенсия» – 1:0;

08.03.26 «Валенсия» – «Алавес» – 3:2;

01.03.26 «Валенсия» – «Осасуна» – 1:0.

Очные встречи

07.12.25 «Валенсия» – «Севилья» – 1:1;

11.04.25 «Валенсия» – «Севилья» – 1:0;

11.01.25 «Севилья» – «Валенсия» – 1:1.

Прогноз на матч «Севилья» – «Валенсия»

Встречаются два середняка, которые ее не гарантировали себе прописку в Примере на следующий сезон. «Валенсия» опережает опасную зону на 5 очков, «Севилья» – на 4. Ожидаем отчаянную битву за 3 очка с небольшим количеством голов и моментов.