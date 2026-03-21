21 марта 2026 9:35
Севилья - Валенсия
21 мар. 2026, суббота 23:00 | Испания. Примера, 29 тур
21 марта в 29-м туре Примеры сыграют «Севилья» и «Валенсия». Матч в Севилье начнется в 23:00 (мск).
«Севилья»
Команда Матиаса Альмейды с 31 очком занимает 15-е место в Примере. «Севилья» добыла 8 побед, 7 ничьих и потерпел 13 поражений, разница мячей – 37:47.
Последние результаты:
15.03.26 «Барселона» – «Севилья» – 5:2;
08.03.26 «Севилья» – «РВ» – 1:1;
01.03.26 «Бетис» – «Севилья» – 2:2.
«Валенсия»
«Валенсия» набрала 32 очка и занимает 14-е место. Подопечные Карлоса Корберана добыли 8 побед, 8 ничьих и потерпели 12 поражений, разница мячей – 30:42.
Предыдущие результаты:
- 14.03.26 «Овьедо» – «Валенсия» – 1:0;
- 08.03.26 «Валенсия» – «Алавес» – 3:2;
- 01.03.26 «Валенсия» – «Осасуна» – 1:0.
Очные встречи
- 07.12.25 «Валенсия» – «Севилья» – 1:1;
- 11.04.25 «Валенсия» – «Севилья» – 1:0;
- 11.01.25 «Севилья» – «Валенсия» – 1:1.
Прогноз на матч «Севилья» – «Валенсия»
Встречаются два середняка, которые ее не гарантировали себе прописку в Примере на следующий сезон. «Валенсия» опережает опасную зону на 5 очков, «Севилья» – на 4. Ожидаем отчаянную битву за 3 очка с небольшим количеством голов и моментов.
- Прогноз – ТМ (2,5) с кф. 1.58.
- Прогноз на точный счет – 1:0 с кф. 6.50.