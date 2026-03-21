21 марта 2026 года в 20:30 по Москве состоится поединок 31-го тура чемпионата Англии. На новую арену «Эвертона» «Хилл Дикинсон Стэдиум» пожалует лондонский «Челси».
«Эвертон»
В прошлом туре «ириски» дали бой лидеру и, вероятно будущему чемпиону АПЛ «Арсеналу», пропустив два мяча лишь в самой концовке. Теперь Дэвид Мойес и его команда настроены «пощипать» почти развалившийся «Челси». Рабочие шансы, даже с не самой лучшей «статкой» на своем новом стадионе.
Последние три игры:
- Арсенал – Эвертон 2:0
- Эвертон – Бернли 2:0
- Ньюкасл – Эвертон 2:3
«Челси»
В мид-уик «Челси» с позором сошел с дистанции в розыгрыше Лиги чемпионов, влетев по сумме двух матчей действующему чемпиону Европы «ПСЖ» 2:8. Реакция фанов была красноречива – трибуны «Стэмфорд Бридж» начали пустеть уже в перерыве.
Дальше – туманные перспективы в АПЛ и непонятная история с молодым коучем Лиамом Росеньором. Его могут уволить в ближайшее время, невзирая на наличие контракта на 6,5 (!) лет. Привет достойному менеджменту из США.
Последние три игры:
- Челси – ПСЖ 0:3
- Челси – Ньюкасл 0:1
- ПСЖ – Челси 5:2
Очные встречи
- Челси – Эвертон 2:0
- Челси – Эвертон 1:0
- Эвертон – Челси 0:0
Прогноз на матч «Эвертон» – «Челси»
«Челси» скорее страдает, чем играет в футбол. Сложно понять, за счет чего «синие» смогут зацепиться за результат в поединке с зубастым «Эвертоном» Дэвида Мойеса. Хозяева должны как минимум не уступить.
Прогноз: победа «Эвертона» с форой 0, кеф – 2,60. Прогноз на счет – 1:1/1:0.