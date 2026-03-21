21 марта 2026 года в 20:30 по Москве состоится поединок 31-го тура чемпионата Англии. На новую арену «Эвертона» «Хилл Дикинсон Стэдиум» пожалует лондонский «Челси».

«Эвертон»

В прошлом туре «ириски» дали бой лидеру и, вероятно будущему чемпиону АПЛ «Арсеналу», пропустив два мяча лишь в самой концовке. Теперь Дэвид Мойес и его команда настроены «пощипать» почти развалившийся «Челси». Рабочие шансы, даже с не самой лучшей «статкой» на своем новом стадионе.

Последние три игры:

Арсенал – Эвертон 2:0

Эвертон – Бернли 2:0

Ньюкасл – Эвертон 2:3

«Челси»

В мид-уик «Челси» с позором сошел с дистанции в розыгрыше Лиги чемпионов, влетев по сумме двух матчей действующему чемпиону Европы «ПСЖ» 2:8. Реакция фанов была красноречива – трибуны «Стэмфорд Бридж» начали пустеть уже в перерыве.

Дальше – туманные перспективы в АПЛ и непонятная история с молодым коучем Лиамом Росеньором. Его могут уволить в ближайшее время, невзирая на наличие контракта на 6,5 (!) лет. Привет достойному менеджменту из США.

Последние три игры:

Челси – ПСЖ 0:3

Челси – Ньюкасл 0:1

ПСЖ – Челси 5:2

Очные встречи

Челси – Эвертон 2:0

Челси – Эвертон 1:0

Эвертон – Челси 0:0

Прогноз на матч «Эвертон» – «Челси»

«Челси» скорее страдает, чем играет в футбол. Сложно понять, за счет чего «синие» смогут зацепиться за результат в поединке с зубастым «Эвертоном» Дэвида Мойеса. Хозяева должны как минимум не уступить.

Прогноз: победа «Эвертона» с форой 0, кеф – 2,60. Прогноз на счет – 1:1/1:0.