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«Челябинск» – «Шинник»: прогноз и ставки на матч 16 мая 2026 с коэффициентом 2.35

15 мая 2026 9:41
Челябинск - Шинник
16 мая 2026, суббота 13:00 | Россия. PARI Первая лига, 34 тур
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2.35
Победа «Челябинска»
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16 мая в заключительном туре российской Первой лиги сыграют «Челябинск» и «Шинник». Матч в Челябинске начнется в 13:00 (мск).

«Челябинск»

Команда Романа Пилипчука с 43 очками занимает 10-е место в Первой лиге. «Челябинск» добыл 10 побед, 13 ничьих и потерпел 10 поражений, разница мячей – 40:38.

Последние результаты:

  • 08.05.26 «Родина» – «Челябинск» – 2:0;
  • 02.05.26 «Челябинск» – «Нефтехимик» – 2:0;
  • 26.04.26 «Челябинск» – «Урал» – 1:2.

«Шинник»

«Шинник» набрал 47 очков и занимает 8-е место. Подопечные Артема Булойчика добыли 11 побед, 14 ничьих и потерпели 8 поражений, разница мячей – 32:26.

Предыдущие результаты:

  • 11.05.26 «Шинник» – «Торпедо» – 1:1;
  • 04.05.26 «Урал» – «Шинник» – 0:1;
  • 26.04.26 «Шинник» – СКА Хабаровск – 3:0.

Очные встречи

  • 01.11.25 «Шинник» – «Челябинск» – 1:0;
  • 17.08.1993 «Шинник» – «Челябинск» – 6:2;
  • 01.05.1993 «Челябинск» – «Шинник» – 0:2.

Прогноз на матч «Челябинск» – «Шинник»

Команды сыграют в свое удовольствие, порадовав зрителей интересными моментами. Турнирной мотивации нет ни у одной из команд, но «Челябинск» наверняка захочет порадовать родных болельщиков победой в заключительном матче сезона.

Прогноз – П1 с кф. 2.35.

Прогноз на точный счет – 2:1 с кф. 10.00.

2.35
Победа «Челябинска»
Сделать ставку
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Автор: Воронцов Егор
Россия. PARI Первая лига Шинник Челябинск
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