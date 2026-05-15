15 мая 2026 9:41
Челябинск - Шинник
16 мая 2026, суббота 13:00 | Россия. PARI Первая лига, 34 турПерейти в онлайн матча
16 мая в заключительном туре российской Первой лиги сыграют «Челябинск» и «Шинник». Матч в Челябинске начнется в 13:00 (мск).
«Челябинск»
Команда Романа Пилипчука с 43 очками занимает 10-е место в Первой лиге. «Челябинск» добыл 10 побед, 13 ничьих и потерпел 10 поражений, разница мячей – 40:38.
Последние результаты:
- 08.05.26 «Родина» – «Челябинск» – 2:0;
- 02.05.26 «Челябинск» – «Нефтехимик» – 2:0;
- 26.04.26 «Челябинск» – «Урал» – 1:2.
«Шинник»
«Шинник» набрал 47 очков и занимает 8-е место. Подопечные Артема Булойчика добыли 11 побед, 14 ничьих и потерпели 8 поражений, разница мячей – 32:26.
Предыдущие результаты:
- 11.05.26 «Шинник» – «Торпедо» – 1:1;
- 04.05.26 «Урал» – «Шинник» – 0:1;
- 26.04.26 «Шинник» – СКА Хабаровск – 3:0.
Очные встречи
- 01.11.25 «Шинник» – «Челябинск» – 1:0;
- 17.08.1993 «Шинник» – «Челябинск» – 6:2;
- 01.05.1993 «Челябинск» – «Шинник» – 0:2.
Прогноз на матч «Челябинск» – «Шинник»
Команды сыграют в свое удовольствие, порадовав зрителей интересными моментами. Турнирной мотивации нет ни у одной из команд, но «Челябинск» наверняка захочет порадовать родных болельщиков победой в заключительном матче сезона.
Прогноз – П1 с кф. 2.35.
Прогноз на точный счет – 2:1 с кф. 10.00.