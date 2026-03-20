21 марта состоится матч 3-го тура казахстанской Премьер-лиги, в котором «Жетысу» примет алматинский «Кайрат». Хозяева находятся в затяжном кризисе и не могут выиграть на протяжении длительного времени. Гости набрали отличную форму и имеют длительную беспроигрышную серию.

«Жетысу»

Талдыкорганцы переживают тяжелый период. Команда не может выиграть в 8 последних матчах Премьер-лиги и пропускает в 7 последних играх чемпионата. В последних пяти матчах «Жетысу» забил 8 голов (в среднем 1.60 за матч) и пропустил 9 (в среднем 1.80). При этом команда забивает в 4 последних матчах, но этого недостаточно для побед. В прошлом туре была зафиксирована ничья с «Тоболом» (2:2).

«Кайрат»

Алматинцы подходят к матчу в отличной форме. Команда не проигрывает в 8 последних матчах Премьер-лиги и забивает в 8 последних матчах. В рамках чемпионата «Кайрат» забивает в 11 последних матчах подряд. В последних пяти матчах команда забила 8 голов (в среднем 1.60 за матч) и пропустила 6 (в среднем 1.20). В прошлом туре одержана победа над «Актобе» (1:0).

История личных встреч

«Кайрат» имеет подавляющее преимущество в противостоянии с «Жетысу». Команда не проигрывает в 5 последних очных матчах и забивает в 3 последних встречах против этого соперника. В текущем сезоне 5 октября 2025 года «Кайрат» разгромил «Жетысу» на выезде со счетом 5:0.

Прогноз на матч «Жетысу» – «Кайрат»

«Жетысу» находится в глубоком кризисе: 8 матчей без побед и регулярные пропущенные голы. При этом команда стабильно забивает, но этого недостаточно для успеха. Оборона хозяев выглядит уязвимой (1.80 пропущенных за матч).

«Кайрат» демонстрирует стабильность: длительная беспроигрышная серия, надежная оборона и стабильная результативность. Гости традиционно успешно играют против «Жетысу» (разгром 5:0 в последней личной встрече) и имеют психологическое преимущество.

Учитывая форму команд, статистику личных встреч и проблемы хозяев, «Кайрат» обязан побеждать. При этом «Жетысу» наверняка пропустит (серия из 7 матчей), а гости стабильно забивают в 11 матчах чемпионата подряд.

