«Белшина» – «Динамо-Брест»: прогноз и ставки на матч 22 марта 2026 с коэффициентом 2.4

20 марта 2026 10:14
22 мар. 2026, воскресенье 13:00 | Беларусь. Высшая лига, 1 тур
2.40
«Белшина» не проиграет (X1)
22 марта состоится матч 1-го тура белорусской Высшей лиги, в котором «Белшина» примет «Динамо-Брест». Обе команды подходят к старту сезона после серии товарищеских и кубковых матчей. Хозяева имеют преимущество в домашних встречах с соперником.

«Белшина»

Бобруйский коллектив готовится к старту сезона. В последних пяти матчах (товарищеские и кубковые) команда забила 4 гола и пропустила 7 (в среднем 0.80 забито, 1.40 пропущено). «Белшина» традиционно сильна дома: не проигрывает в 7 из 9 последних домашних матчей. В личных встречах с «Динамо-Брест» на своем поле хозяева также не проигрывают в 7 из 9 последних матчей. Команда забивает в 5 из 7 последних матчей, но пропускает в 3 последних играх.

«Динамо-Брест»

Брестчане также готовятся к началу чемпионата. В последних пяти матчах (товарищеские и кубковые) команда забила 5 голов и пропустила 5 (в среднем 1.00 забито, 1.00 пропущено). В личных встречах «Динамо-Брест» не проигрывает в 5 из 7 последних матчей против «Белшины». Гости забивают в 3 последних матчах, демонстрируя стабильную результативность.

Факты о командах:

«Белшина»

  • Не проигрывает в 7 из 9 последних домашних матчей
  • Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей дома против «Динамо-Брест»
  • Забивает в 4 последних матчах против этого соперника
  • В последних 5 играх: 0.80 забито, 1.40 пропущено

«Динамо-Брест»

  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей против «Белшины»
  • Забивает в 3 последних матчах
  • В последних 5 играх: 1.00 забито, 1.00 пропущено

История личных встреч

Статистика личных встреч достаточно равная. «Динамо-Брест» не проигрывает в 5 из 7 последних матчей против «Белшины». При этом на своем поле «Белшина» чувствует себя уверенно: не проигрывает в 7 из 9 последних домашних матчей против брестчан. Обе команды регулярно забивают в очных встречах: «Белшина» в 4 последних матчах, «Динамо-Брест» также имеет голевые серии.

Прогноз на матч «Белшина» – «Динамо-Брест»

Старт сезона – всегда определенная непредсказуемость, но статистика домашних матчей «Белшины» против «Динамо-Брест» внушает оптимизм хозяевам. Бобруйчане традиционно уверенно играют на своем поле и редко проигрывают этому сопернику дома.

«Динамо-Брест» имеет преимущество в общем противостоянии, но выездные матчи против «Белшины» складываются для гостей непросто. При этом обе команды стабильно забивают в личных встречах.

Учитывая домашнюю статистику хозяев и традиционную результативность обеих команд в очных встречах, наиболее логичной выглядит ставка на то, что «Белшина» как минимум не проиграет, а голы в матче будут.

Рекомендованные ставки:

  • «Белшина» не проиграет (X1) – коэффициент 2.4
  • Обе забьют – да

Автор: Рассказов Михаил
Беларусь. Высшая лига Динамо-Брест Белшина
