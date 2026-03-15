15 марта в 28-м туре Примеры сыграют «Бетис» и «Сельта». Матч в Севилье начнется в 20:30 (мск).
«Бетис»
Команда Мануэля Пеллегрини с 43 очками занимает 5-е место. «Бетис» добыл 11 побед, 10 ничьих и потерпел 6 поражений, разница мячей – 42:34.
Последние результаты:
- 12.03.26 «Панатинаикос» – «Бетис» – 1:0;
- 08.03.26 «Хетафе» – «Бетис» – 2:0;
- 01.03.26 «Бетис» – «Севилья» – 2:2.
«Сельта»
«Сельта» набрала 40 очков и занимает 6-е место. Подопечные Клаудио Хиральдеса добыли 10 побед, 10 ничьих и потерпели 7 поражений, разница мячей – 37:30.
Предыдущие результаты:
- 12.03.26 «Сельта» – «Лион» – 1:1;
- 06.03.26 «Сельта» – «Реал» – 1:2;
- 01.03.26 «Жирона» – «Сельта» – 1:2.
Очные встречи
- 27.08.25 «Сельта» – «Бетис» – 1:1;
- 08.02.25 «Сельта» – «Бетис» – 3:2;
- 10.11.24 «Бетис» – «Сельта» – 2:2.
Прогноз на матч «Бетис» – «Сельта»
Команды продолжают борьбу за зону еврокубков в Примере и выступают в Лиге Европы. В первых матчах 1/8 финала ни «Бетис», ни «Сельта» не смогли победить, а уже на следующей неделе им предстоят ответки. Впору думать об экономии сил.
В очных встречах команды демонстрируют результативный футбол. С учетом соседства в таблице и примерно одинаковой усталости просматривается ничейный исход.
- Прогноз – ничья с кф. 3.25.
- Прогноз на точный счет – 1:1 с кф. 6.00.