«Бетис» – «Сельта»: прогноз и ставки на матч 15 марта 2026 с коэффициентом 3.25

15 марта 2026 9:01
Бетис - Сельта
15 мар. 2026, воскресенье 20:30 | Испания. Примера, 28 тур
3.25
Ничья
15 марта в 28-м туре Примеры сыграют «Бетис» и «Сельта». Матч в Севилье начнется в 20:30 (мск).

«Бетис»

Команда Мануэля Пеллегрини с 43 очками занимает 5-е место. «Бетис» добыл 11 побед, 10 ничьих и потерпел 6 поражений, разница мячей – 42:34.

Последние результаты:

  • 12.03.26 «Панатинаикос» – «Бетис» – 1:0;
  • 08.03.26 «Хетафе» – «Бетис» – 2:0;
  • 01.03.26 «Бетис» – «Севилья» – 2:2.

«Сельта»

«Сельта» набрала 40 очков и занимает 6-е место. Подопечные Клаудио Хиральдеса добыли 10 побед, 10 ничьих и потерпели 7 поражений, разница мячей – 37:30.

Предыдущие результаты:

  • 12.03.26 «Сельта» – «Лион» – 1:1;
  • 06.03.26 «Сельта» – «Реал» – 1:2;
  • 01.03.26 «Жирона» – «Сельта» – 1:2.

Очные встречи

  • 27.08.25 «Сельта» – «Бетис» – 1:1;
  • 08.02.25 «Сельта» – «Бетис» – 3:2;
  • 10.11.24 «Бетис» – «Сельта» – 2:2.

Прогноз на матч «Бетис» – «Сельта»

Команды продолжают борьбу за зону еврокубков в Примере и выступают в Лиге Европы. В первых матчах 1/8 финала ни «Бетис», ни «Сельта» не смогли победить, а уже на следующей неделе им предстоят ответки. Впору думать об экономии сил.

В очных встречах команды демонстрируют результативный футбол. С учетом соседства в таблице и примерно одинаковой усталости просматривается ничейный исход.

  • Прогноз – ничья с кф. 3.25.
  • Прогноз на точный счет – 1:1 с кф. 6.00.

Автор: Орлов Максим
18+
