«Ноттингем Форест» – «Фулхэм»: прогноз и ставки на матч 15 марта 2026 с коэффициентом 1.64

15 марта 2026 8:39
Ноттингем Форест - Фулхэм
15 мар. 2026, воскресенье 17:00 | Англия. Премьер-лига, 30 тур
15 марта 2026 года в 17:00 по Москве состоится поединок 30-го тура английской Премьер-Лиги. В гости к бьющемуся за выживание «Ноттингему» едет представитель Западного Лондона – «Фулхэм».

«Ноттингем Форест»

«Форест» – один из главных ньюсмейкеров английского футбола в сезоне 2025/2026. «Лесники» играют под руководством своего четвертого (!) тренера в рамках одной кампании.

В мид-уик новая команда Витора Перейры провела невзрачный матч в Лиге Европы и, похоже, все силы будут брошены на сохранение прописки в АПЛ.

Последние три игры:

  • Ноттингем Форест – Мидтъюлланн 0:1
  • Манчестер Сити – Ноттингем Форест 2:2
  • Брайтон – Ноттингем Форест 2:1

«Фулхэм»

«Дачники» Марку Силвы не участвуют в изнурительной борьбе за место под Солнцем, с комфортом занимая место аккурат в середине таблицы Премьер-лиги. По большому счету, «Фулхэм» банально доигрывает сезон, не имея серьезной мотивации на финальный отрезок.

Последние три игры:

  • Фулхэм – Саутгемптон 0:1 (Кубок Англии)
  • Фулхэм – Вест Хэм 0:1
  • Фулхэм – Тоттенхэм 2:1

Очные встречи

  • Фулхэм – Ноттингем Форест 1:0
  • Фулхэм – Ноттингем Форест 3:1
  • Фулхэм – Ноттингем Форест 2:1

Прогноз на матч «Ноттингем Форест» – «Фулхэм»

«Ноттингем» находятся в шаге от падения в Чемпионшип, но старательно пытается избежать катастрофы. «Лесники» полны решимости в ударном темпе провести последние туры и должны начать цепляться за результат, не откладывая дело в «на потом». Ждем, что хозяева «Сити Граунд» как минимум не уступят гостям из Западного Лондона.

Прогноз: победа «Ноттингем Форест» с форой 0, коэффициент – 1,64. Прогноз на счет – 1:0/1:1.

Автор: Ланьков Роман
