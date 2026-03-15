15 марта 2026 года в 17:00 по Москве состоится поединок 30-го тура английской Премьер-Лиги. В гости к бьющемуся за выживание «Ноттингему» едет представитель Западного Лондона – «Фулхэм».
«Ноттингем Форест»
«Форест» – один из главных ньюсмейкеров английского футбола в сезоне 2025/2026. «Лесники» играют под руководством своего четвертого (!) тренера в рамках одной кампании.
В мид-уик новая команда Витора Перейры провела невзрачный матч в Лиге Европы и, похоже, все силы будут брошены на сохранение прописки в АПЛ.
Последние три игры:
- Ноттингем Форест – Мидтъюлланн 0:1
- Манчестер Сити – Ноттингем Форест 2:2
- Брайтон – Ноттингем Форест 2:1
«Фулхэм»
«Дачники» Марку Силвы не участвуют в изнурительной борьбе за место под Солнцем, с комфортом занимая место аккурат в середине таблицы Премьер-лиги. По большому счету, «Фулхэм» банально доигрывает сезон, не имея серьезной мотивации на финальный отрезок.
Последние три игры:
- Фулхэм – Саутгемптон 0:1 (Кубок Англии)
- Фулхэм – Вест Хэм 0:1
- Фулхэм – Тоттенхэм 2:1
Очные встречи
- Фулхэм – Ноттингем Форест 1:0
- Фулхэм – Ноттингем Форест 3:1
- Фулхэм – Ноттингем Форест 2:1
Прогноз на матч «Ноттингем Форест» – «Фулхэм»
«Ноттингем» находятся в шаге от падения в Чемпионшип, но старательно пытается избежать катастрофы. «Лесники» полны решимости в ударном темпе провести последние туры и должны начать цепляться за результат, не откладывая дело в «на потом». Ждем, что хозяева «Сити Граунд» как минимум не уступят гостям из Западного Лондона.
Прогноз: победа «Ноттингем Форест» с форой 0, коэффициент – 1,64. Прогноз на счет – 1:0/1:1.