«Вердер» – «Майнц»: прогноз и ставки на матч 15 марта 2026 с коэффициентом 2.15

14 марта 2026 9:09
Вердер - Майнц
15 мар. 2026, воскресенье 17:30 | Германия. Бундеслига, 26 тур
Перейти в онлайн матча
2.15
Победа «Вердера»
Сделать ставку

15 марта в 26-м туре Бундеслиги «Вердер» примет «Майнц». Это противостояние двух равных по классу команд с разной формой и историей личных встреч. Хозяева имеют подавляющее историческое преимущество и стабильно забивают, гости переживают период ничьих и испытывают проблемы в атаке.

«Вердер»

Бременцы занимают 13-е место и демонстрируют нестабильную игру. Команда забивает в 3 последних матчах (1.40 гола в среднем за последние 5 игр) и показывает среднюю результативность. Йенс Стаге с 7 голами – лидер атак. Оборона «Вердера» нестабильна – пропуски в 9 из 11 последних матчей и 1.40 пропуска в среднем. Важнейшее психологическое преимущество – хозяева не проигрывают «Майнцу» в 6 последних очных встречах и забивают в 6 последних матчах.

«Майнц»

Карнавальцы занимают 15-е место и переживают период ничьих – 3 последних матча завершились вничью. Команда забивает в 3 последних матчах, но в целом демонстрирует слабую атаку – всего 0.80 гола в среднем за последние 5 игр (4 мяча). Надим Амири с 13 голами – лидер атак. Оборона «Майнца» нестабильна – пропуски в 4 последних матчах и 1.60 пропуска в среднем.

Факты о командах:

«Вердер»

  • Забивает в 3 последних матчах (1.40 в среднем).
  • Пропускает в 9 из 11 последних матчей (1.40 в среднем).
  • Не проигрывает «Майнцу» в 6 последних очных встречах.
  • Забивает «Майнцу» в 6 последних матчах.
  • 13-е место в турнире (25 очков).

«Майнц»

  • 3 ничьи подряд.
  • Забивает в среднем 0.80 гола за игру.
  • Пропускает в 4 последних матчах (1.60 в среднем).
  • 15-е место в турнире (24 очка).

Прогноз на матч «Вердер» – «Майнц»

«Вердер» имеет колоссальное историческое преимущество над «Майнцем» и стабильно забивает. «Майнц» переживает кризис в атаке и не может выиграть. Учитывая, что хозяева доминируют в очных встречах, наиболее вероятным исходом выглядит победа «Вердера» с минимальным счетом.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Вердера» – коэффициент 2.15.
  • Тотал меньше 2.5 голов

Автор: Орлов Максим
Германия. Бундеслига Майнц Вердер
