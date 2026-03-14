15 марта в 26-м туре Бундеслиги «Вердер» примет «Майнц». Это противостояние двух равных по классу команд с разной формой и историей личных встреч. Хозяева имеют подавляющее историческое преимущество и стабильно забивают, гости переживают период ничьих и испытывают проблемы в атаке.

«Вердер»

Бременцы занимают 13-е место и демонстрируют нестабильную игру. Команда забивает в 3 последних матчах (1.40 гола в среднем за последние 5 игр) и показывает среднюю результативность. Йенс Стаге с 7 голами – лидер атак. Оборона «Вердера» нестабильна – пропуски в 9 из 11 последних матчей и 1.40 пропуска в среднем. Важнейшее психологическое преимущество – хозяева не проигрывают «Майнцу» в 6 последних очных встречах и забивают в 6 последних матчах.

«Майнц»

Карнавальцы занимают 15-е место и переживают период ничьих – 3 последних матча завершились вничью. Команда забивает в 3 последних матчах, но в целом демонстрирует слабую атаку – всего 0.80 гола в среднем за последние 5 игр (4 мяча). Надим Амири с 13 голами – лидер атак. Оборона «Майнца» нестабильна – пропуски в 4 последних матчах и 1.60 пропуска в среднем.

Прогноз на матч «Вердер» – «Майнц»

«Вердер» имеет колоссальное историческое преимущество над «Майнцем» и стабильно забивает. «Майнц» переживает кризис в атаке и не может выиграть. Учитывая, что хозяева доминируют в очных встречах, наиболее вероятным исходом выглядит победа «Вердера» с минимальным счетом.

