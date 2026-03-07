Введите ваш ник на сайте
«Лилль» – «Лорьян»: прогноз и ставки на матч 8 марта 2026 с коэффициентом 1.57

07 марта 2026 10:39
Лилль - Лорьян
08 мар. 2026, воскресенье 19:15 | Франция. Лига 1, 25 тур
Перейти в онлайн матча
1.57
Победа «Лилля»
Сделать ставку

8 марта в 25 туре чемпионата Франции «Лилль» примет «Лорьян». Хозяева идут в группе претендентов на еврокубковые позиции и подходят к матчу на хорошем отрезке. Гости тоже набирают очки стабильно, но играют менее надежно в обороне. По текущим вводным «Лилль» выглядит чуть предпочтительнее, особенно на своем поле.

«Лилль»

«Лилль» после 24 туров набрал 40 очков и занимает 6 место в таблице. Команда не проигрывает в 4 последних матчах Лиги 1, а в трех последних турах неизменно забивает. В прошлом туре хозяева обыграли «Нант» со счетом 1:0.

На отрезке из пяти матчей «Лилль» забил 5 мячей и пропустил только 2. Лучшим бомбардиром команды остается Оливье Жиру, на его счету 9 голов в 34 матчах. Важный плюс перед этой встречей – надежная оборона: в среднем лишь 0.40 пропущенного мяча за игру в последних пяти матчах.

«Лорьян»

«Лорьян» занимает 10 место с 33 очками после 24 туров. Команда не проигрывает в 3 последних матчах чемпионата и в этих встречах регулярно забивает. В прошлом туре гости сыграли 2:2 с «Осером».

В последних пяти играх «Лорьян» забил 7 мячей и столько же пропустил. Лучший бомбардир команды – Амаду Бамба Дьенг, у которого 11 голов в 15 матчах. При этом в гостях «Лорьян» выглядит достаточно уверенно и не проигрывает в 7 из 9 последних выездных матчей Лиги 1.

Факты о командах

«Лилль»

  • Побеждает в 3 последних матчах
  • Не проигрывает в 4 последних матчах Лиги 1
  • Не пропускает в 3 последних матчах
  • В среднем: 1.00 забито, 0.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Побеждает «Лорьян» дома в 4 последних очных матчах

«Лорьян»

  • Не проигрывает в 3 последних матчах Лиги 1
  • Не проигрывает в 7 из 9 последних выездных матчей Лиги 1
  • В среднем: 1.40 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает «Лиллю» в 7 из 9 последних очных матчей

Прогноз на матч «Лилль» – «Лорьян»

Матч выглядит достаточно конкурентным, но у «Лилля» есть важные преимущества. Хозяева лучше организованы в обороне, идут на серии побед и дома традиционно уверенно играют против «Лорьяна». Гости способны ответить своим голом или навязать плотную борьбу, но по балансу игры «Лилль» сейчас выглядит надежнее.

Открытого матча здесь может не получиться. «Лилль» умеет контролировать темп и часто доводит такие встречи до победы за счет дисциплины и более качественной защиты.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Лилля» – коэффициент 1.57
  • Тотал меньше 3.0

1.57
Победа «Лилля»
Сделать ставку
Автор: Рассказов Михаил
Франция. Лига 1 Лорьян Лилль
18+
