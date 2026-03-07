8 марта в рамках 25 тура Бундеслиги «Унион» примет «Вердер». Хозяева находятся в середине таблицы и стараются закрепиться в безопасной зоне, тогда как гости ведут борьбу за выживание. По текущей форме небольшое преимущество перед матчем имеют берлинцы, особенно с учетом фактора домашнего поля.

«Унион»

«Унион» после 24 туров набрал 28 очков и занимает 10 место. В последнем туре команда уступила «Боруссии» Менхенгладбах со счетом 0:1, но ранее смогла обыграть «Байер». В целом команда действует достаточно организованно, особенно на своем поле.

В последних пяти матчах «Унион» забил 5 мячей и пропустил 8. Лучшим бомбардиром команды является Леопольд Кверфельд, на счету которого 6 голов в 27 матчах. Несмотря на не самую стабильную оборону, дома команда часто набирает очки и умеет играть прагматично.

«Вердер»

«Вердер» занимает 16 место с 22 очками и находится недалеко от зоны вылета. В последнем туре команда обыграла «Хайденхайм» со счетом 2:0, но на выезде результаты остаются крайне нестабильными.

Бременцы проиграли четыре последних гостевых матча в чемпионате. В последних пяти играх команда забила 4 мяча и пропустила 7. Лучшим бомбардиром является Йенс Стаге с 6 голами в 22 матчах.

Факты о командах

«Унион»

Не проигрывает «Вердеру» дома в 5 из 7 последних матчей

В среднем: 1.00 забито и 1.60 пропущено (последние 5 игр)

Пропускает в 8 из 10 последних матчей

Победа над «Байером» в одном из последних туров

«Вердер»

Проигрывает 4 последних гостевых матча Бундеслиги

Пропускает в 8 из 10 последних матчей

В среднем: 0.80 забито и 1.40 пропущено (последние 5 игр)

Забивает «Униону» в 5 последних очных матчах

Прогноз на матч «Унион» – «Вердер»

Матч может получиться достаточно осторожным. «Унион» традиционно играет плотнее дома и редко позволяет соперникам создавать большое количество моментов. При этом «Вердер» испытывает серьезные проблемы в гостевых матчах, где команда часто допускает ошибки в обороне.

С учетом текущей формы и статистики выездных встреч бременцев именно хозяева выглядят немного предпочтительнее. При этом высокая результативность в этой встрече маловероятна.

Рекомендованные ставки: