Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Унион» – «Вердер»: прогноз и ставки на матч 8 марта 2026 с коэффициентом 1.65

07 марта 2026 10:57
Унион - Вердер
08 мар. 2026, воскресенье 19:30 | Германия. Бундеслига, 25 тур
Перейти в онлайн матча
1.65
«Унион» с форой (0)
Сделать ставку

8 марта в рамках 25 тура Бундеслиги «Унион» примет «Вердер». Хозяева находятся в середине таблицы и стараются закрепиться в безопасной зоне, тогда как гости ведут борьбу за выживание. По текущей форме небольшое преимущество перед матчем имеют берлинцы, особенно с учетом фактора домашнего поля.

«Унион»

«Унион» после 24 туров набрал 28 очков и занимает 10 место. В последнем туре команда уступила «Боруссии» Менхенгладбах со счетом 0:1, но ранее смогла обыграть «Байер». В целом команда действует достаточно организованно, особенно на своем поле.

В последних пяти матчах «Унион» забил 5 мячей и пропустил 8. Лучшим бомбардиром команды является Леопольд Кверфельд, на счету которого 6 голов в 27 матчах. Несмотря на не самую стабильную оборону, дома команда часто набирает очки и умеет играть прагматично.

«Вердер»

«Вердер» занимает 16 место с 22 очками и находится недалеко от зоны вылета. В последнем туре команда обыграла «Хайденхайм» со счетом 2:0, но на выезде результаты остаются крайне нестабильными.

Бременцы проиграли четыре последних гостевых матча в чемпионате. В последних пяти играх команда забила 4 мяча и пропустила 7. Лучшим бомбардиром является Йенс Стаге с 6 голами в 22 матчах.

Факты о командах

«Унион»

  • Не проигрывает «Вердеру» дома в 5 из 7 последних матчей
  • В среднем: 1.00 забито и 1.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в 8 из 10 последних матчей
  • Победа над «Байером» в одном из последних туров

«Вердер»

  • Проигрывает 4 последних гостевых матча Бундеслиги
  • Пропускает в 8 из 10 последних матчей
  • В среднем: 0.80 забито и 1.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает «Униону» в 5 последних очных матчах

Прогноз на матч «Унион» – «Вердер»

Матч может получиться достаточно осторожным. «Унион» традиционно играет плотнее дома и редко позволяет соперникам создавать большое количество моментов. При этом «Вердер» испытывает серьезные проблемы в гостевых матчах, где команда часто допускает ошибки в обороне.

С учетом текущей формы и статистики выездных встреч бременцев именно хозяева выглядят немного предпочтительнее. При этом высокая результативность в этой встрече маловероятна.

Рекомендованные ставки:

  • «Унион» с форой (0) – коэффициент 1.65
  • Тотал меньше 2.5

1.65
«Унион» с форой (0)
Сделать ставку
Автор: Орлов Максим
Германия. Бундеслига Вердер Унион
Другие прогнозы
09.03.2026
14:00
1.40
Россия. PARI Первая лига, 23 тур
Ротор - Урал
Тотал меньше 2.5
09.03.2026
16:00
1.50
Турция. Суперлига, 25 тур
Эюпспор - Коджаэлиспор
«Коджаелиспор» с форой (0)
09.03.2026
16:30
1.85
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Локомотив - Ахмат
Тотал больше 2.5
09.03.2026
16:30
1.53
Украина. Премьер-лига, 19 тур
Рух - Металлист 1925
Тотал меньше 2.5
09.03.2026
17:00
1.97
Россия. PARI Первая лига, 23 тур
Арсенал - Волга
Обе забьют — да
09.03.2026
19:00
1.48
Украина. Премьер-лига, 19 тур
Верес - ЛНЗ
Тотал меньше 2.5
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 