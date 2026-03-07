8 марта в 28 туре Серии А «Фиорентина» примет «Парму». Хозяева находятся рядом с опасной зоной и после неудачи в прошлом туре будут стараться исправиться дома. Гости, напротив, идут на более спокойной позиции и подходят к матчу на серии без поражений. По текущей форме встреча выглядит достаточно упорной, а шансы команд не выглядят односторонними.

«Фиорентина»

После 27 туров «Фиорентина» набрала 24 очка и занимает 16 место. В прошлом туре команда крупно уступила «Удинезе» со счетом 0:3, но на более длинном отрезке ее результаты не выглядят провальными. В последних пяти матчах клуб забил 8 мячей и столько же пропустил.

Лучший бомбардир команды – Мойзе Кин, у которого 9 голов в 29 матчах. При этом «Фиорентина» забивает в 12 из 14 последних матчей, а дома не проигрывает в 5 из 7 последних игр чемпионата.

«Парма»

«Парма» после 27 туров идет на 12 месте с 33 очками. Команда не проигрывает в 4 последних матчах Серии А и выглядит достаточно организованно. В последних пяти играх у гостей 6 забитых и 6 пропущенных мячей.

Лучший бомбардир – Матео Пеллегрино, который забил 10 голов в 29 матчах. Важно и то, что «Парма» забивает в 5 последних матчах чемпионата и уверенно играет на выезде, не проигрывая в 6 из 8 последних гостевых встреч.

Факты о командах

«Фиорентина»

Не проигрывает в 5 из 7 последних домашних матчей Серии А

Забивает в 12 из 14 последних матчей

В среднем: 1.60 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)

Не проигрывает «Парме» в 8 из 10 последних матчей

«Парма»

Не проигрывает в 4 последних матчах Серии А

Забивает в 5 последних матчах

Не проигрывает в 6 из 8 последних гостевых матчей Серии А

В среднем: 1.20 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)

Прогноз на матч «Фиорентина» – «Парма»

«Фиорентина» выглядит чуть опаснее дома, но нынешняя форма «Пармы» не позволяет считать хозяев явным фаворитом. Гости стабильно набирают очки, регулярно забивают и довольно уверенно чувствуют себя на выезде. При этом и «Фиорентина» дома обычно играет активнее и редко уходит с поля без гола.

Наиболее логичным сценарием выглядит плотный матч, в котором обе команды получат свои моменты. На фоне текущих серий и статистики «Парма» вполне способна снова взять очки, а сама игра не должна быть закрытой.

Рекомендованные ставки: