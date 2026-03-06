Введите ваш ник на сайте
«Вольфсбург» – «Гамбург»: прогноз на матч 7 марта 2026 с коэффициентом 1.7

06 марта 2026 9:15
Вольфсбург - Гамбург
07 мар. 2026, суббота 17:30 | Германия. Бундеслига, 25 тур
Перейти в онлайн матча
1.70
Тотал больше 2.5
Сделать ставку

7 марта в рамках 25 тура чемпионата Германии «Вольфсбург» примет «Гамбург». Обе команды находятся в нижней части таблицы и ведут борьбу за более спокойное положение в середине турнирной таблицы. Хозяева переживают затяжной спад, а гости пытаются закрепиться вне зоны риска.

«Вольфсбург»

После 24 туров «Вольфсбург» занимает 17 место, набрав 20 очков. Команда не может выиграть уже семь матчей подряд в чемпионате, а оборона остается одной из самых проблемных в лиге.

В последних пяти встречах «волки» пропустили 12 мячей и забили лишь пять. При этом команда регулярно допускает ошибки у своих ворот – серия с пропущенными голами в Бундеслиге достигла уже 16 матчей подряд.

Лучшим бомбардиром команды является Мохамед Амура, забивший 8 голов в 22 матчах. Однако нестабильность обороны часто перечеркивает усилия атаки.

«Гамбург»

«Гамбург» располагается на 11 месте с 26 очками. Команда выглядит стабильнее соперника, хотя и не выигрывает в трех последних матчах чемпионата.

В последних пяти играх «Гамбург» забил 7 мячей и пропустил 6. Лучший бомбардир команды Рансфорд Кенигсдорффер имеет 5 голов в 27 матчах.

Несмотря на не самый высокий показатель результативности, «Гамбург» достаточно регулярно создает моменты и чаще выглядит более организованной командой, чем «Вольфсбург».

Факты о командах

«Вольфсбург»

  • Не выигрывает в 7 последних матчах Бундеслиги
  • Пропускает в 17 матчах подряд в чемпионате
  • В среднем пропускает 2.40 гола за игру в последних пяти матчах
  • Забивает в среднем 1 гол за матч на том же отрезке
  • Дома не проигрывает «Гамбургу» в 9 из 11 последних матчей

«Гамбург»

  • Не выигрывает в 3 последних матчах Бундеслиги
  • Забивает в 5 из 7 последних матчей
  • Пропускает в 4 последних матчах
  • В среднем забивает 1.40 гола за матч на последнем отрезке

Прогноз на матч «Вольфсбург» – «Гамбург»

«Вольфсбург» переживает серьезный кризис, прежде всего в обороне. Команда регулярно пропускает и часто теряет очки даже в матчах, где имеет игровое преимущество.

«Гамбург» выглядит более сбалансированным коллективом. Хотя команда тоже не отличается стабильностью, она реже допускает провалы в обороне и способна использовать ошибки соперника.

С учетом формы «Вольфсбурга» и статистики последних матчей можно ожидать результативной игры, где обе команды получат шансы отличиться.

Рекомендованные ставки:

  • Тотал больше 2.5 – коэффициент 1.80
  • Обе команды забьют

1.70
Тотал больше 2.5
Сделать ставку
Автор: Воронцов Егор
Германия. Бундеслига Гамбург Вольфсбург
