7 марта в рамках 25 тура чемпионата Германии «Вольфсбург» примет «Гамбург». Обе команды находятся в нижней части таблицы и ведут борьбу за более спокойное положение в середине турнирной таблицы. Хозяева переживают затяжной спад, а гости пытаются закрепиться вне зоны риска.

«Вольфсбург»

После 24 туров «Вольфсбург» занимает 17 место, набрав 20 очков. Команда не может выиграть уже семь матчей подряд в чемпионате, а оборона остается одной из самых проблемных в лиге.

В последних пяти встречах «волки» пропустили 12 мячей и забили лишь пять. При этом команда регулярно допускает ошибки у своих ворот – серия с пропущенными голами в Бундеслиге достигла уже 16 матчей подряд.

Лучшим бомбардиром команды является Мохамед Амура, забивший 8 голов в 22 матчах. Однако нестабильность обороны часто перечеркивает усилия атаки.

«Гамбург»

«Гамбург» располагается на 11 месте с 26 очками. Команда выглядит стабильнее соперника, хотя и не выигрывает в трех последних матчах чемпионата.

В последних пяти играх «Гамбург» забил 7 мячей и пропустил 6. Лучший бомбардир команды Рансфорд Кенигсдорффер имеет 5 голов в 27 матчах.

Несмотря на не самый высокий показатель результативности, «Гамбург» достаточно регулярно создает моменты и чаще выглядит более организованной командой, чем «Вольфсбург».

Факты о командах

«Вольфсбург»

Не выигрывает в 7 последних матчах Бундеслиги

Пропускает в 17 матчах подряд в чемпионате

В среднем пропускает 2.40 гола за игру в последних пяти матчах

Забивает в среднем 1 гол за матч на том же отрезке

Дома не проигрывает «Гамбургу» в 9 из 11 последних матчей

«Гамбург»

Не выигрывает в 3 последних матчах Бундеслиги

Забивает в 5 из 7 последних матчей

Пропускает в 4 последних матчах

В среднем забивает 1.40 гола за матч на последнем отрезке

Прогноз на матч «Вольфсбург» – «Гамбург»

«Вольфсбург» переживает серьезный кризис, прежде всего в обороне. Команда регулярно пропускает и часто теряет очки даже в матчах, где имеет игровое преимущество.

«Гамбург» выглядит более сбалансированным коллективом. Хотя команда тоже не отличается стабильностью, она реже допускает провалы в обороне и способна использовать ошибки соперника.

С учетом формы «Вольфсбурга» и статистики последних матчей можно ожидать результативной игры, где обе команды получат шансы отличиться.

