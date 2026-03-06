Введите ваш ник на сайте
«Майнц» – «Штутгарт»: прогноз и ставки на матч 7 марта 2026 с коэффициентом 1.6

06 марта 2026 9:31
Майнц - Штутгарт
07 мар. 2026, суббота 17:30 | Германия. Бундеслига, 25 тур
Перейти в онлайн матча
1.60
Тотал больше 2.5
Сделать ставку

7 марта в 25 туре Бундеслиги «Майнц» примет «Штутгарт». Хозяева стараются держаться подальше от опасной зоны, а гости продолжают борьбу за места в верхней части таблицы. По текущей форме «Штутгарт» выглядит ярче в атаке, но «Майнц» дома способен навязать плотный матч и воспользоваться ошибками соперника.

«Майнц»

После 24 туров «Майнц» набрал 23 очка и занимает 14 место. Команда не выигрывает в трех последних матчах чемпионата, но при этом регулярно находит свои моменты впереди. В пяти последних играх у «Майнца» 6 забитых и 7 пропущенных мячей, а лучший бомбардир Надим Амири забил уже 13 голов в 26 матчах.

Хозяева забивают в 8 из 10 последних матчей, однако оборона не выглядит надежной: команда пропускает в трех турах подряд и в среднем получает 1.40 гола за игру на последнем отрезке.

«Штутгарт»

«Штутгарт» идет 4-м с 46 очками после 24 туров. Команда не проигрывает в трех последних матчах Бундеслиги и остается одной из самых результативных на этом отрезке. В последних пяти играх гости забили 14 мячей, то есть в среднем 2.80 за матч.

Лидером атаки остается Дениз Ундав, на счету которого 18 голов в 33 матчах. При этом оборона не всегда безупречна: 6 пропущенных в последних пяти встречах, а в 5 из 7 последних матчей команда позволяла сопернику отличиться.

Факты о командах

«Майнц»

  • Не может выиграть в 3 последних матчах Бундеслиги
  • Забивает в 8 из 10 последних матчей
  • Пропускает в 3 последних матчах
  • В среднем: 1.20 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)

«Штутгарт»

  • Не проигрывает в 10 из 12 последних матчей Бундеслиги
  • Забивает в 9 последних матчах чемпионата
  • В среднем: 2.80 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Не проигрывает «Майнцу» в 11 из 13 последних матчей

Прогноз на матч «Майнц» – «Штутгарт»

«Штутгарт» подходит к игре в более сильной форме и заметно превосходит соперника по атакующим цифрам. При этом «Майнц» дома редко остается без гола и способен воспользоваться тем, что гости не всегда надежны у своих ворот. На этом фоне наиболее логично смотреть в сторону результативного матча, где у «Штутгарта» будет преимущество по качеству моментов.

В чистый успех гостей верится больше, чем в победу хозяев, но ставка на голы выглядит еще надежнее с учетом формы обеих команд.

Рекомендованные ставки:

  • Тотал больше 2.5 – коэффициент 1.6
  • «Штутгарт» не проиграет (X2)

1.60
Тотал больше 2.5
Сделать ставку
Автор: Рассказов Михаил
Германия. Бундеслига Штутгарт Майнц
18+
