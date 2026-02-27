Введите ваш ник на сайте
«Монако» – «Анжер»: прогноз и ставки на матч 28 февраля 2026 с коэффициентом 1.5

27 февраля 2026 14:38
Монако - Анжер
28 февр. 2026, суббота 21:00 | Франция. Лига 1, 24 тур
1.50
Победа «Монако»
28 февраля в 24 туре чемпионата Франции «Монако» примет «Анжер». Хозяева идут в плотной группе рядом с еврокубковой зоной и набрали хороший ход, а гости держатся в середине таблицы, но в атаке выглядят скромно. По вводным это матч, где «Монако» логично ждать с инициативой и моментами, однако «Анже» способен навязать вязкий сценарий за счет дисциплины и низкого процента пропущенных мячей в последних встречах.

«Монако»

В прошлом туре «Монако» обыграл «Ланс» на выезде (3:2) и продлил серию без поражений в чемпионате Франции до пяти матчей. После 23 туров у команды 34 очка и 8 место. Лидер атаки Фоларин Балогун забил 11 голов в 32 матчах. По текущей форме «Монако» играет результативно: 10 голов за последние 5 матчей (в среднем 2.00), но при этом оборона не безупречна – 8 пропущенных (в среднем 1.60) и серия с пропущенными в 4 последних матчах.

«Анжер»

«Анжер» в предыдущем туре уступил «Лиллю» (0:1). После 23 туров команда набрала 29 очков и занимает 12 место. Лучший бомбардир Проспер Питер – 3 гола в 23 матчах, что хорошо отражает общую проблему: впереди «Анже» создает немного. В последних пяти играх у гостей всего 2 забитых мяча (в среднем 0.40), зато оборона выглядит надежнее – 3 пропущенных (в среднем 0.60).

Факты о командах

«Монако»

  • Не проигрывает в 5 последних матчах чемпионата Франции
  • Забивает в 4 последних матчах
  • Пропускает в 4 последних матчах
  • В среднем 2.00 забито за игру (последние 5 матчей)
  • В среднем 1.60 пропущено за игру (последние 5 матчей)
  • Не проигрывает «Анже» в 11 из 13 последних матчей против этого соперника
  • Забивает «Анже» в 9 из 11 последних очных матчей

«Анжер»

  • В среднем 0.40 забито за игру (последние 5 матчей)
  • В среднем 0.60 пропущено за игру (последние 5 матчей)

Прогноз на матч «Монако» – «Анжер»

«Монако» сейчас выглядит более цельно по атаке и темпу, а серия без поражений в чемпионате Франции подтверждает, что команда стабильно набирает очки. При этом у «Анже» есть аргумент в виде аккуратной обороны последних недель: пропускают мало и умеют сушить игру. Поэтому наиболее логичный сценарий – преимущество «Монако» по моментам и владению, но без гарантии разгрома: «Анже» в текущем виде может удерживать счет в пределах одного-двух мячей.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Монако» – коэффициент 1.5
  • Тотал меньше 3.5

1.50
Победа «Монако»
Автор: Мещеряков Денис
Франция. Лига 1 Анжер Монако
