«Эвертон» – «Манчестер Юнайтед»: прогноз и ставки на матч 23 февраля 2026 с коэффициентом 1.70

22 февраля 2026 7:25
Эвертон - Манчестер Юнайтед
23 февр. 2026, понедельник 23:00 | Англия. Премьер-лига, 27 тур
Перейти в онлайн матча
1.70
Тотал больше 2.5
Сделать ставку

23 февраля в рамках 27-го тура АПЛ «Эвертон» на своем поле примет «Манчестер Юнайтед». Хозяева располагаются на 9-й строчке с 37 очками после 26 туров, тогда как гости ведут борьбу за зону еврокубков и занимают 5-е место с 45 баллами. Команды подходят к встрече с разной динамикой результатов, что может сыграть ключевую роль в распределении инициативы на поле.

«Эвертон»

«Эвертон» потерпел поражение от «Борнмута» (1:2) в прошлом туре, однако команда стабильно отмечается результативными действиями – коллектив забивает уже в 8 матчах подряд в рамках АПЛ. За последние 5 игр «ириски» отличились 6 раз и пропустили 5 мячей, что соответствует среднему показателю 1.20 забитого и 1.00 пропущенного гола за матч. При этом на домашнем поле команда не может выиграть на протяжении 6 встреч, что заметно снижает ее шансы против соперника из топ-5.

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» продлил беспроигрышную серию до 9 матчей после ничьей с «Вест Хэмом» (1:1). В последних 5 турах команда забила 11 голов при 5 пропущенных, демонстрируя высокую атакующую эффективность – в среднем 2.20 мяча за игру. Также стоит отметить, что коллектив забивает уже в 14 матчах подряд в чемпионате. Лучшим бомбардиром команды остается Бриан Мбемо с 10 голами в 22 встречах.

Факты о командах

«Эвертон»

  • 9-е место после 26 туров: 37 очков
  • Забивает в 8 последних матчах
  • Не выигрывает в 6 последних домашних матчах
  • В последних 5 играх: 6 забито, 5 пропущено
  • Средние показатели за 5 матчей: 1.20 забито, 1.00 пропущено

«Манчестер Юнайтед»

  • 5-е место после 26 туров: 45 очков
  • Не проигрывает в 9 последних матчах
  • Забивает в 14 последних матчах
  • В последних 5 играх: 11 забито, 5 пропущено
  • Средние показатели за 5 матчей: 2.20 забито, 1.00 пропущено

Прогноз на матч «Эвертон» – «Манчестер Юнайтед»

Несмотря на стабильную результативность «Эвертона», домашняя серия без побед и текущая форма гостей дают преимущество «Манчестер Юнайтед». Команда регулярно создает моменты и демонстрирует высокую эффективность в атаке, что особенно важно на фоне оборонительных проблем соперника в последних турах. Учитывая беспроигрышную серию гостей и их стабильную результативность, «Юнайтед» способен как минимум не уступить, а также поддержать высокий темп игры в атаке.

Рекомендованные ставки:

  • Тотал больше 2.5 – коэффициент 1.70

1.70
Тотал больше 2.5
Сделать ставку
Автор: Воронцов Егор
Автор: Воронцов Егор
