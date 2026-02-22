23 февраля в рамках 27-го тура АПЛ «Эвертон» на своем поле примет «Манчестер Юнайтед». Хозяева располагаются на 9-й строчке с 37 очками после 26 туров, тогда как гости ведут борьбу за зону еврокубков и занимают 5-е место с 45 баллами. Команды подходят к встрече с разной динамикой результатов, что может сыграть ключевую роль в распределении инициативы на поле.

«Эвертон»

«Эвертон» потерпел поражение от «Борнмута» (1:2) в прошлом туре, однако команда стабильно отмечается результативными действиями – коллектив забивает уже в 8 матчах подряд в рамках АПЛ. За последние 5 игр «ириски» отличились 6 раз и пропустили 5 мячей, что соответствует среднему показателю 1.20 забитого и 1.00 пропущенного гола за матч. При этом на домашнем поле команда не может выиграть на протяжении 6 встреч, что заметно снижает ее шансы против соперника из топ-5.

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» продлил беспроигрышную серию до 9 матчей после ничьей с «Вест Хэмом» (1:1). В последних 5 турах команда забила 11 голов при 5 пропущенных, демонстрируя высокую атакующую эффективность – в среднем 2.20 мяча за игру. Также стоит отметить, что коллектив забивает уже в 14 матчах подряд в чемпионате. Лучшим бомбардиром команды остается Бриан Мбемо с 10 голами в 22 встречах.

Факты о командах

«Эвертон»

9-е место после 26 туров: 37 очков

Забивает в 8 последних матчах

Не выигрывает в 6 последних домашних матчах

В последних 5 играх: 6 забито, 5 пропущено

Средние показатели за 5 матчей: 1.20 забито, 1.00 пропущено

«Манчестер Юнайтед»

5-е место после 26 туров: 45 очков

Не проигрывает в 9 последних матчах

Забивает в 14 последних матчах

В последних 5 играх: 11 забито, 5 пропущено

Средние показатели за 5 матчей: 2.20 забито, 1.00 пропущено

Прогноз на матч «Эвертон» – «Манчестер Юнайтед»

Несмотря на стабильную результативность «Эвертона», домашняя серия без побед и текущая форма гостей дают преимущество «Манчестер Юнайтед». Команда регулярно создает моменты и демонстрирует высокую эффективность в атаке, что особенно важно на фоне оборонительных проблем соперника в последних турах. Учитывая беспроигрышную серию гостей и их стабильную результативность, «Юнайтед» способен как минимум не уступить, а также поддержать высокий темп игры в атаке.

Рекомендованные ставки: