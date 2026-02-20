Введите ваш ник на сайте
«Бетис» – «Райо Вальекано»: прогноз и ставки на матч 21 февраля 2026 с коэффициентом 1.75

20 февраля 2026 8:58
Бетис - Райо Вальекано
21 февр. 2026, суббота 18:15 | Испания. Примера, 25 тур
Перейти в онлайн матча
1.88
Победа «Бетиса»
Сделать ставку

Матч 25 тура Ла Лиги между «Бетисом» и «Райо Вальекано» выглядит как встреча команд с разными задачами: хозяева идут пятыми (41 очко) и держатся в зоне еврокубков, гости на 17 месте (25 очков) и балансируют рядом с опасной зоной. По текущей динамике «Бетис» набрал ход в чемпионате, а «Райо» остается нестабильным, особенно в гостях.

«Бетис»

Команда подходит к туру на серии из трех побед в Ла Лиге, а также забивает в восьми матчах подряд в чемпионате. В атаке «Бетис» стабилен (7 голов за последние 5 игр), но по качеству обороны есть вопросы: 8 пропущенных за тот же отрезок и регулярные ошибки в защите (пропускает в 6 из 8 последних матчей). Это делает матчи «Бетиса» более открытыми, чем может показаться по турнирному положению.

«Райо Вальекано»

«Райо» в последнем туре громко отреагировал на проблемы разгромом «Атлетико» 3:0, и команда забивает в трех матчах подряд. При этом по последним пяти играм видна другая тенденция: 10 пропущенных мячей (2.00 в среднем) и общий перекос в сторону обороны. В гостях ситуация еще сложнее – три поражения подряд в чемпионате, а серия матчей с пропущенными сохраняется в 8 из 10 случаев.

Факты о командах

«Бетис»

  • 5 место, 41 очко после 24 туров
  • 3 победы подряд в Ла Лиге
  • Забивает в 8 матчах подряд в чемпионате
  • 7 голов в последних 5 играх (в среднем 1.40)
  • 8 пропущенных в последних 5 играх (в среднем 1.60)

  • Не проигрывает в 5 из 7 последних домашних матчей

«Райо Вальекано»

  • 17 место, 25 очков после 23 туров
  • Забивает в 3 матчах подряд
  • 5 голов в последних 5 играх (в среднем 1.00)
  • 10 пропущенных в последних 5 играх (в среднем 2.00)
  • 3 поражения подряд в гостях в Ла Лиге
  • Пропускает в 8 из 10 последних матчей

Прогноз на матч «Бетис» – «Райо Вальекано»

У «Бетиса» лучше турнирная позиция и форма в чемпионате: серия побед плюс стабильная результативность. «Райо» способен забить (серия из трех матчей с голами), но его оборона по последнему отрезку выглядит слишком уязвимой, а гостевые результаты – слабым аргументом в пользу сенсации. С учетом того, что обе команды в последние недели часто играют через обмен моментами, оптимально искать ставку, которая сочетает преимущество хозяев и общий тотал.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Бетиса» – 1.88
  • Индивидуальный тотал «Бетиса» больше 1.0

1.88
Победа «Бетиса»
Сделать ставку
Автор: Миронов Николай
Испания. Примера Райо Вальекано Бетис
18+
  18+ 