Матч 25 тура Ла Лиги между «Бетисом» и «Райо Вальекано» выглядит как встреча команд с разными задачами: хозяева идут пятыми (41 очко) и держатся в зоне еврокубков, гости на 17 месте (25 очков) и балансируют рядом с опасной зоной. По текущей динамике «Бетис» набрал ход в чемпионате, а «Райо» остается нестабильным, особенно в гостях.

«Бетис»

Команда подходит к туру на серии из трех побед в Ла Лиге, а также забивает в восьми матчах подряд в чемпионате. В атаке «Бетис» стабилен (7 голов за последние 5 игр), но по качеству обороны есть вопросы: 8 пропущенных за тот же отрезок и регулярные ошибки в защите (пропускает в 6 из 8 последних матчей). Это делает матчи «Бетиса» более открытыми, чем может показаться по турнирному положению.

«Райо Вальекано»

«Райо» в последнем туре громко отреагировал на проблемы разгромом «Атлетико» 3:0, и команда забивает в трех матчах подряд. При этом по последним пяти играм видна другая тенденция: 10 пропущенных мячей (2.00 в среднем) и общий перекос в сторону обороны. В гостях ситуация еще сложнее – три поражения подряд в чемпионате, а серия матчей с пропущенными сохраняется в 8 из 10 случаев.

Факты о командах

«Бетис»

5 место, 41 очко после 24 туров

3 победы подряд в Ла Лиге

Забивает в 8 матчах подряд в чемпионате

7 голов в последних 5 играх (в среднем 1.40)

8 пропущенных в последних 5 играх (в среднем 1.60)

Не проигрывает в 5 из 7 последних домашних матчей

«Райо Вальекано»

17 место, 25 очков после 23 туров

Забивает в 3 матчах подряд

5 голов в последних 5 играх (в среднем 1.00)

10 пропущенных в последних 5 играх (в среднем 2.00)

3 поражения подряд в гостях в Ла Лиге

Пропускает в 8 из 10 последних матчей

Прогноз на матч «Бетис» – «Райо Вальекано»

У «Бетиса» лучше турнирная позиция и форма в чемпионате: серия побед плюс стабильная результативность. «Райо» способен забить (серия из трех матчей с голами), но его оборона по последнему отрезку выглядит слишком уязвимой, а гостевые результаты – слабым аргументом в пользу сенсации. С учетом того, что обе команды в последние недели часто играют через обмен моментами, оптимально искать ставку, которая сочетает преимущество хозяев и общий тотал.

Рекомендованные ставки