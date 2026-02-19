20 февраля 2026 года в рамках 23 тура чемпионата Германии «Майнц» примет на своем поле «Гамбург». Команды находятся в разных частях таблицы: хозяева идут на 14 месте с 21 очком, тогда как гости занимают 9 строчку с 25 баллами и подходят к игре на серии без поражений.

«Майнц»

После разгромного поражения от «Боруссии Д» (0:4) команда постарается реабилитироваться дома, где ранее одержала три победы подряд. В атаке ключевую роль играет Надим Амири (14 голов в 27 матчах). В последних пяти встречах «Майнц» забил 8 и пропустил 8 мячей, что говорит о нестабильности обороны, но при этом команда регулярно находит моменты у чужих ворот.

«Гамбург»

Гости подходят к туру в хорошей форме: «Гамбург» не проигрывает в пяти матчах подряд и забивает в трех последних играх чемпионата. В последних пяти встречах команда отличилась 7 раз и пропустила лишь 4 мяча. Лучший бомбардир – Рансфорд Кенигсдорффер (5 голов), а общий баланс показывает более надежную оборону по сравнению с соперником.

Факты о командах

«Майнц»

14 место после 22 туров (21 очко)

Побеждает в 3 последних домашних матчах

Забивает в 6 из 8 последних игр

Пропускает в 6 из 8 последних матчей

«Гамбург»

9 место после 21 тура (25 очков)

Не проигрывает в 5 последних матчах

Забивает в 3 последних матчах

В последних 5 играх пропускает в среднем 0.80 гола

Прогноз на матч «Майнц» – «Гамбург»

Хозяева традиционно сильны на своем поле и часто набирают очки в матчах против «Гамбурга», однако текущая форма гостей выглядит стабильнее. Обе команды регулярно забивают, но и допускают ошибки в обороне, поэтому матч может пройти в открытом ключе с моментами у обоих ворот.

Рекомендованные ставки