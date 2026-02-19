Введите ваш ник на сайте
«Майнц» – «Гамбург»: прогноз и ставки на матч 20 февраля 2026 с коэффициентом 1.65

19 февраля 2026 8:55
Майнц - Гамбург
20 февр. 2026, пятница 22:30 | Германия. Бундеслига, 23 тур
Перейти в онлайн матча
1.65
Обе команды забьют
Сделать ставку

20 февраля 2026 года в рамках 23 тура чемпионата Германии «Майнц» примет на своем поле «Гамбург». Команды находятся в разных частях таблицы: хозяева идут на 14 месте с 21 очком, тогда как гости занимают 9 строчку с 25 баллами и подходят к игре на серии без поражений.

«Майнц»

После разгромного поражения от «Боруссии Д» (0:4) команда постарается реабилитироваться дома, где ранее одержала три победы подряд. В атаке ключевую роль играет Надим Амири (14 голов в 27 матчах). В последних пяти встречах «Майнц» забил 8 и пропустил 8 мячей, что говорит о нестабильности обороны, но при этом команда регулярно находит моменты у чужих ворот.

«Гамбург»

Гости подходят к туру в хорошей форме: «Гамбург» не проигрывает в пяти матчах подряд и забивает в трех последних играх чемпионата. В последних пяти встречах команда отличилась 7 раз и пропустила лишь 4 мяча. Лучший бомбардир – Рансфорд Кенигсдорффер (5 голов), а общий баланс показывает более надежную оборону по сравнению с соперником.

Факты о командах

«Майнц»

  • 14 место после 22 туров (21 очко)
  • Побеждает в 3 последних домашних матчах
  • Забивает в 6 из 8 последних игр
  • Пропускает в 6 из 8 последних матчей

«Гамбург»

  • 9 место после 21 тура (25 очков)
  • Не проигрывает в 5 последних матчах
  • Забивает в 3 последних матчах
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 0.80 гола

Прогноз на матч «Майнц» – «Гамбург»

Хозяева традиционно сильны на своем поле и часто набирают очки в матчах против «Гамбурга», однако текущая форма гостей выглядит стабильнее. Обе команды регулярно забивают, но и допускают ошибки в обороне, поэтому матч может пройти в открытом ключе с моментами у обоих ворот.

Рекомендованные ставки

  • Обе команды забьют – 1.65
  • Тотал больше 2.5 голов – 1.95

1.65
Обе команды забьют
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Германия. Бундеслига Гамбург Майнц
