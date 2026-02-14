15 февраля 2026 года в 19:15 состоится поединок 22-го тура чемпионата Франции. Лицом к лицу сойдутся соперники, претендующие на звание «середняков» – «Лорьян» примет «Анжер».
«Лорьян»
У «мерлузовых» есть отменная возможность обойти своего ближайшего соперника в таблице. «Лорьян» проводит сезон выше ожиданий – вместо борьбы за выживание команда Оливье Панталони с комфортом расположилась в середине таблицы и даже тихонько мечтает о позиции в Лиге конференций (маловероятное развитие событий, но все же – мечтать не запретишь).
Последние три игры:
- Брест – Лорьян 2:0
- Лорьян – Париж 2:0
- Лорьян – Нант 2:1
«Анжер»
«Ле Скуаст» также выступают типичными обитателями середины таблицы. «Анжер» не хватает звезд с неба, но и находится достаточно далеко от опасной зоны. Такое положение дел вполне устраивает местное руководство.
Последние три игры:
- Анжер – Тулуза 1:0
- Анжер – Метц 1:0
- Париж – Анже 0:0
Очные встречи
- Анжер – Лорьян 2:0
- Лорьян – Анжер 0:0
- Анжер – Лорьян 1:2
Прогноз на матч «Лорьян» – «Анжер»
«Лорьян» идет фаворитом за счет преимущества своего поля, но не стоит исключать, что все завершится мировой. Соперники равны по качеству ростеров и недаром идут ноздря в ноздрю в турнирной таблице.
Прогноз: ничья, коэффициент – 3,00. Прогноз на точный счет – 1:1.