«Лорьян» – «Анжер»: прогноз на матч 15 февраля 2026 с коэффициентом 3.00

14 февраля 2026 14:03
Лорьян - Анжер
15 февр. 2026, воскресенье 19:15 | Франция. Лига 1, 22 тур
Перейти в онлайн матча
3.00
Ничья
Сделать ставку

15 февраля 2026 года в 19:15 состоится поединок 22-го тура чемпионата Франции. Лицом к лицу сойдутся соперники, претендующие на звание «середняков» – «Лорьян» примет «Анжер».

«Лорьян»

У «мерлузовых» есть отменная возможность обойти своего ближайшего соперника в таблице. «Лорьян» проводит сезон выше ожиданий – вместо борьбы за выживание команда Оливье Панталони с комфортом расположилась в середине таблицы и даже тихонько мечтает о позиции в Лиге конференций (маловероятное развитие событий, но все же – мечтать не запретишь).

Последние три игры:

  • Брест – Лорьян 2:0
  • Лорьян – Париж 2:0
  • Лорьян – Нант 2:1

«Анжер»

«Ле Скуаст» также выступают типичными обитателями середины таблицы. «Анжер» не хватает звезд с неба, но и находится достаточно далеко от опасной зоны. Такое положение дел вполне устраивает местное руководство.

Последние три игры:

  • Анжер – Тулуза 1:0
  • Анжер – Метц 1:0
  • Париж – Анже 0:0

Очные встречи

  • Анжер – Лорьян 2:0
  • Лорьян – Анжер 0:0
  • Анжер – Лорьян 1:2

Прогноз на матч «Лорьян» – «Анжер»

«Лорьян» идет фаворитом за счет преимущества своего поля, но не стоит исключать, что все завершится мировой. Соперники равны по качеству ростеров и недаром идут ноздря в ноздрю в турнирной таблице.

Прогноз: ничья, коэффициент – 3,00. Прогноз на точный счет – 1:1.

3.00
Ничья
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Франция. Лига 1 Анжер Лорьян
18+
