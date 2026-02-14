15 февраля 2026 года в 19:15 состоится поединок 22-го тура чемпионата Франции. Лицом к лицу сойдутся соперники, претендующие на звание «середняков» – «Лорьян» примет «Анжер».

«Лорьян»

У «мерлузовых» есть отменная возможность обойти своего ближайшего соперника в таблице. «Лорьян» проводит сезон выше ожиданий – вместо борьбы за выживание команда Оливье Панталони с комфортом расположилась в середине таблицы и даже тихонько мечтает о позиции в Лиге конференций (маловероятное развитие событий, но все же – мечтать не запретишь).

Последние три игры:

Брест – Лорьян 2:0

Лорьян – Париж 2:0

Лорьян – Нант 2:1

«Анжер»

«Ле Скуаст» также выступают типичными обитателями середины таблицы. «Анжер» не хватает звезд с неба, но и находится достаточно далеко от опасной зоны. Такое положение дел вполне устраивает местное руководство.

Последние три игры:

Анжер – Тулуза 1:0

Анжер – Метц 1:0

Париж – Анже 0:0

Очные встречи

Анжер – Лорьян 2:0

Лорьян – Анжер 0:0

Анжер – Лорьян 1:2

Прогноз на матч «Лорьян» – «Анжер»

«Лорьян» идет фаворитом за счет преимущества своего поля, но не стоит исключать, что все завершится мировой. Соперники равны по качеству ростеров и недаром идут ноздря в ноздрю в турнирной таблице.

Прогноз: ничья, коэффициент – 3,00. Прогноз на точный счет – 1:1.