15 февраля в 22-м туре Лиги 1 «Лион» примет «Ниццу». Это противостояние команды, находящейся в феноменальной форме и штампующей победы, и середняка, переживающего серьезные проблемы в обороне. Хозяева не проигрывают 12 матчей подряд, демонстрируют мощнейшую атаку и надежную защиту, гости регулярно пропускают и имеют удручающую статистику в очных встречах.
«Лион»
Ткачи находятся в состоянии абсолютной доминации. Команда одержала 6 побед подряд в Лиге 1 и не проигрывает 12 последних матчей. Атака «Лиона» носит разрушительный характер: 2.60 гола в среднем за последние 5 игр. Павел Шулц с 13 голами – лидер атак. Оборона хозяев также безупречна – всего 0.80 пропуска в среднем и 3 сухих матча подряд. Психологическое преимущество над «Ниццей» подавляющее: 6 матчей без поражений в 8 последних домашних встречах.
«Ницца»
Орлы находятся в непростом положении. Команда не проигрывает в 3 последних матчах, но пропускает в 18 из 20 последних игр (1.20 гола в среднем). Атака «Ниццы» работает мощно (1.80 гола в среднем), но оборона регулярно подводит. Историческая статистика против «Лиона» удручает: в гостях у лионцев «Ницца» побеждает крайне редко.
Факты о командах:
«Лион»
- 6 побед подряд в Лиге 1.
- 12 матчей без поражений.
- Забивает в 12 последних матчах (2.60 в среднем).
- Не пропускает в 3 последних матчах (0.80 в среднем).
- Не проигрывает «Ницце» дома в 6 из 8 последних встреч.
- 3-е место в турнире (42 очка).
«Ницца»
- Пропускает в 18 из 20 последних матчей (1.20 в среднем).
- Забивает в среднем 1.80 гола за игру.
- Не проигрывает в 3 последних матчах.
- 14-е место в турнире (23 очка).
Прогноз на матч «Лион» – «Ницца»
«Лион» находится в феноменальной форме, обладает лучшей атакой лиги на данный момент и безупречной обороной. «Ницца» при всем уважении к их атакующей игре имеет колоссальные проблемы в защите и исторически неудачно выступает в гостях у лионцев. Учитывая разницу в классе, текущую форму и домашнюю статистику, наиболее вероятным исходом выглядит уверенная победа «Лиона» с разницей в 2 и более мяча, при этом гости вряд ли смогут поразить ворота хозяев.
Рекомендованные ставки:
- Фора «Лиона» (-1.5) – коэффициент 2.65.
- Лион не пропустит – коэффициент 2.10.