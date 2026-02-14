15 февраля в 22-м туре Лиги 1 «Лион» примет «Ниццу». Это противостояние команды, находящейся в феноменальной форме и штампующей победы, и середняка, переживающего серьезные проблемы в обороне. Хозяева не проигрывают 12 матчей подряд, демонстрируют мощнейшую атаку и надежную защиту, гости регулярно пропускают и имеют удручающую статистику в очных встречах.

«Лион»

Ткачи находятся в состоянии абсолютной доминации. Команда одержала 6 побед подряд в Лиге 1 и не проигрывает 12 последних матчей. Атака «Лиона» носит разрушительный характер: 2.60 гола в среднем за последние 5 игр. Павел Шулц с 13 голами – лидер атак. Оборона хозяев также безупречна – всего 0.80 пропуска в среднем и 3 сухих матча подряд. Психологическое преимущество над «Ниццей» подавляющее: 6 матчей без поражений в 8 последних домашних встречах.

«Ницца»

Орлы находятся в непростом положении. Команда не проигрывает в 3 последних матчах, но пропускает в 18 из 20 последних игр (1.20 гола в среднем). Атака «Ниццы» работает мощно (1.80 гола в среднем), но оборона регулярно подводит. Историческая статистика против «Лиона» удручает: в гостях у лионцев «Ницца» побеждает крайне редко.

Факты о командах:

«Лион»

6 побед подряд в Лиге 1.

12 матчей без поражений.

Забивает в 12 последних матчах (2.60 в среднем).

Не пропускает в 3 последних матчах (0.80 в среднем).

Не проигрывает «Ницце» дома в 6 из 8 последних встреч.

3-е место в турнире (42 очка).

«Ницца»

Пропускает в 18 из 20 последних матчей (1.20 в среднем).

Забивает в среднем 1.80 гола за игру.

Не проигрывает в 3 последних матчах.

14-е место в турнире (23 очка).

Прогноз на матч «Лион» – «Ницца»

«Лион» находится в феноменальной форме, обладает лучшей атакой лиги на данный момент и безупречной обороной. «Ницца» при всем уважении к их атакующей игре имеет колоссальные проблемы в защите и исторически неудачно выступает в гостях у лионцев. Учитывая разницу в классе, текущую форму и домашнюю статистику, наиболее вероятным исходом выглядит уверенная победа «Лиона» с разницей в 2 и более мяча, при этом гости вряд ли смогут поразить ворота хозяев.

Рекомендованные ставки: