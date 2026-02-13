Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Астон Вилла» – «Ньюкасл»: прогноз и ставки на матч 14 февраля 2026 с коэффициентом 2.2

13 февраля 2026 9:00
Астон Вилла - Ньюкасл
14 февр. 2026, суббота 20:45 | Англия. Кубок, 1/16 финала
Перейти в онлайн матча
2.20
Победа «Астон Виллы»
Сделать ставку

14 февраля в рамках 1/16 финала Кубка Англии «Астон Вилла» примет «Ньюкасл». Это противостояние команды, находящейся в отличной форме и обладающей надежной обороной, и соперника, переживающего серьезный кризис в защите. Хозяева имеют мощное историческое преимущество на своем поле и недавно обыгрывали гостей на их территории.

«Астон Вилла»

Бирмингемцы подходят к матчу в хорошей форме, не проигрывая в 5 из 7 последних матчей. Главный козырь «Виллы» – надежная оборона: всего 0.80 пропущенного гола в среднем за последние 5 игр. Атака команды работает стабильно (1.40 гола в среднем). Важнейшее психологическое преимущество – «Астон Вилла» не проигрывает «Ньюкаслу» в 9 из 11 последних домашних встреч, а в гостях уверенно обыграла соперника со счетом 2:0 всего три недели назад.

«Ньюкасл»

«Сороки» находятся в состоянии игрового кризиса. Команда пропускает в 6 последних матчах подряд, демонстрируя катастрофическую оборону: 12 пропущенных голов в последних 5 играх (2.40 в среднем). Атака «Ньюкасла» работает на среднем уровне (1.40 гола в среднем). В Кубке Англии команда с трудом прошла «Борнмут» лишь в серии пенальти (3:3, 7:6). Психологическое состояние гостей под вопросом после недавнего поражения от «Астон Виллы».

Факты о командах:

«Астон Вилла»

  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей.
  • Пропускает в среднем 0.80 гола за игру.
  • Забивает в среднем 1.40 гола за игру.
  • Не проигрывает «Ньюкаслу» дома в 9 из 11 последних встреч.
  • Обыграла «Ньюкасл» 2:0 в гостях 3 недели назад.

«Ньюкасл»

  • Пропускает в 6 последних матчах (2.40 в среднем).
  • Забивает в 5 последних матчах (1.40 в среднем).
  • Проиграл «Астон Вилле» в последней очной встрече.
  • С трудом прошел «Борнмут» в Кубке (по пенальти).

Прогноз на матч «Астон Вилла» – «Ньюкасл»

«Астон Вилла» имеет явное преимущество над «Ньюкаслом» по всем компонентам: форма, состояние обороны, домашняя статистика и свежий результат личной встречи. Гости находятся в кризисе, регулярно пропускают и выглядят деморализованными. Учитывая надежную защиту хозяев и проблемы гостей в обороне, наиболее вероятным исходом выглядит победа «Астон Виллы» с разницей в 1-2 мяча.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Астон Виллы» – коэффициент 2.2.
  • Тотал меньше 3.5 голов – коэффициент 1.50.

2.20
Победа «Астон Виллы»
Сделать ставку
Автор: Рассказов Михаил
Англия. Кубок Ньюкасл Астон Вилла
Другие прогнозы
16.02.2026
19:00
1.63
Лига чемпионов АФК Элит, 8 тур
Шарджа - Насаф
Фора «Аль-Шарджи» (-1)
16.02.2026
19:00
3.15
Лига чемпионов АФК Элит, 8 тур
Аль-Ахли - Шабаб Аль-Ахли
Тотал меньше 2.5 голов
16.02.2026
20:00
1.90
Турция. Суперлига, 22 тур
Касымпаша - Карагюмрюк
Победа «Касымпаши»
16.02.2026
21:15
1.85
Лига чемпионов АФК Элит, 8 тур
Аль-Шорта - Аль-Духаиль
Обе забьют – ДА
16.02.2026
21:15
2.25
Лига чемпионов АФК Элит, 8 тур
Аль-Хиляль - Аль-Вахда
Фора «Аль-Хиляля» (-1.5)
16.02.2026
23:00
1.55
Испания. Примера, 24 тур
Жирона - Барселона
Обе забьют – ДА
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 