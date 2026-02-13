14 февраля в рамках 1/16 финала Кубка Англии «Астон Вилла» примет «Ньюкасл». Это противостояние команды, находящейся в отличной форме и обладающей надежной обороной, и соперника, переживающего серьезный кризис в защите. Хозяева имеют мощное историческое преимущество на своем поле и недавно обыгрывали гостей на их территории.

«Астон Вилла»

Бирмингемцы подходят к матчу в хорошей форме, не проигрывая в 5 из 7 последних матчей. Главный козырь «Виллы» – надежная оборона: всего 0.80 пропущенного гола в среднем за последние 5 игр. Атака команды работает стабильно (1.40 гола в среднем). Важнейшее психологическое преимущество – «Астон Вилла» не проигрывает «Ньюкаслу» в 9 из 11 последних домашних встреч, а в гостях уверенно обыграла соперника со счетом 2:0 всего три недели назад.

«Ньюкасл»

«Сороки» находятся в состоянии игрового кризиса. Команда пропускает в 6 последних матчах подряд, демонстрируя катастрофическую оборону: 12 пропущенных голов в последних 5 играх (2.40 в среднем). Атака «Ньюкасла» работает на среднем уровне (1.40 гола в среднем). В Кубке Англии команда с трудом прошла «Борнмут» лишь в серии пенальти (3:3, 7:6). Психологическое состояние гостей под вопросом после недавнего поражения от «Астон Виллы».

Факты о командах:

«Астон Вилла»

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей.

Пропускает в среднем 0.80 гола за игру.

Забивает в среднем 1.40 гола за игру.

Не проигрывает «Ньюкаслу» дома в 9 из 11 последних встреч.

Обыграла «Ньюкасл» 2:0 в гостях 3 недели назад.

«Ньюкасл»

Пропускает в 6 последних матчах (2.40 в среднем).

Забивает в 5 последних матчах (1.40 в среднем).

Проиграл «Астон Вилле» в последней очной встрече.

С трудом прошел «Борнмут» в Кубке (по пенальти).

Прогноз на матч «Астон Вилла» – «Ньюкасл»

«Астон Вилла» имеет явное преимущество над «Ньюкаслом» по всем компонентам: форма, состояние обороны, домашняя статистика и свежий результат личной встречи. Гости находятся в кризисе, регулярно пропускают и выглядят деморализованными. Учитывая надежную защиту хозяев и проблемы гостей в обороне, наиболее вероятным исходом выглядит победа «Астон Виллы» с разницей в 1-2 мяча.

Рекомендованные ставки: