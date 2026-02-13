14 февраля в 22-м туре Лиги 1 «Лилль» примет «Брест». Это противостояние команды, переживающей глубочайший кризис результатов, и крепкого середняка, который набирает форму. Хозяева не могут выиграть 5 матчей подряд в чемпионате и испытывают колоссальные проблемы в атаке, гости же стабильно забивают и неуступчивы в очных встречах.

«Лилль»

«Доги» находятся в состоянии полного игрового спада. Команда не выигрывает в 5 последних матчах Лиги 1 и демонстрирует катастрофическую результативность: всего 3 забитых гола в последних 5 играх (0.60 в среднем). При этом оборона «Лилля» также нестабильна (1.40 пропуска в среднем). Единственный позитивный фактор – историческая статистика против «Бреста»: 6 матчей без поражений в 8 последних встречах.

«Брест»

Бретонцы подходят к матчу в хорошей форме, одержав уверенную победу над «Лорьяном» (2:0) в прошлом туре. Команда забивает в 9 из 11 последних матчей (1.40 гола в среднем) и выглядит сбалансированно. Важное психологическое преимущество – «Брест» забивает «Лиллю» в 4 последних очных встречах, а в первом круге сыграл с соперником вничью 3:3. Гости имеют все шансы как минимум не проиграть.

Факты о командах:

«Лилль»

Не выигрывает в 5 последних матчах Лиги 1.

Забивает в среднем 0.60 гола за игру.

Пропускает в среднем 1.40 гола за игру.

Не проигрывает «Бресту» в 6 из 8 последних встреч.

5-е место в турнире (33 очка).

«Брест»

Забивает в 9 из 11 последних матчей (1.40 в среднем).

Забивает «Лиллю» в 4 последних очных встречах.

Сыграл вничью с «Лиллем» в первом круге (3:3).

12-е место в турнире (26 очков).

Прогноз на матч «Лилль» – «Брест»

«Лилль» находится в ужасной форме и практически не забивает, что для команды, борющейся за еврокубки, является тревожным сигналом. «Брест» стабилен в атаке и традиционно неуступчив в очных встречах. Учитывая кризис хозяев и способность гостей забивать «Лиллю», наиболее вероятным исходом выглядит ничья или победа «Бреста» с невысокой результативностью.

Рекомендованные ставки: