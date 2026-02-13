Введите ваш ник на сайте
«Лилль» – «Брест»: прогноз и ставки на матч 14 февраля 2026 с коэффициентом 2.1

13 февраля 2026 8:03
Лилль - Брест
14 февр. 2026, суббота 21:00 | Франция. Лига 1, 22 тур
Перейти в онлайн матча
2.10
Брест не проиграет (Х2)
Сделать ставку

14 февраля в 22-м туре Лиги 1 «Лилль» примет «Брест». Это противостояние команды, переживающей глубочайший кризис результатов, и крепкого середняка, который набирает форму. Хозяева не могут выиграть 5 матчей подряд в чемпионате и испытывают колоссальные проблемы в атаке, гости же стабильно забивают и неуступчивы в очных встречах.

«Лилль»

«Доги» находятся в состоянии полного игрового спада. Команда не выигрывает в 5 последних матчах Лиги 1 и демонстрирует катастрофическую результативность: всего 3 забитых гола в последних 5 играх (0.60 в среднем). При этом оборона «Лилля» также нестабильна (1.40 пропуска в среднем). Единственный позитивный фактор – историческая статистика против «Бреста»: 6 матчей без поражений в 8 последних встречах.

«Брест»

Бретонцы подходят к матчу в хорошей форме, одержав уверенную победу над «Лорьяном» (2:0) в прошлом туре. Команда забивает в 9 из 11 последних матчей (1.40 гола в среднем) и выглядит сбалансированно. Важное психологическое преимущество – «Брест» забивает «Лиллю» в 4 последних очных встречах, а в первом круге сыграл с соперником вничью 3:3. Гости имеют все шансы как минимум не проиграть.

Факты о командах:

«Лилль»

  • Не выигрывает в 5 последних матчах Лиги 1.
  • Забивает в среднем 0.60 гола за игру.
  • Пропускает в среднем 1.40 гола за игру.
  • Не проигрывает «Бресту» в 6 из 8 последних встреч.
  • 5-е место в турнире (33 очка).

«Брест»

  • Забивает в 9 из 11 последних матчей (1.40 в среднем).
  • Забивает «Лиллю» в 4 последних очных встречах.
  • Сыграл вничью с «Лиллем» в первом круге (3:3).
  • 12-е место в турнире (26 очков).

Прогноз на матч «Лилль» – «Брест»

«Лилль» находится в ужасной форме и практически не забивает, что для команды, борющейся за еврокубки, является тревожным сигналом. «Брест» стабилен в атаке и традиционно неуступчив в очных встречах. Учитывая кризис хозяев и способность гостей забивать «Лиллю», наиболее вероятным исходом выглядит ничья или победа «Бреста» с невысокой результативностью.

Рекомендованные ставки:

  • Брест не проиграет (Х2) – коэффициент 2.1.
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.80.

2.10
Брест не проиграет (Х2)
Сделать ставку
Автор: Рассказов Михаил
Франция. Лига 1 Брест Лилль
18+
