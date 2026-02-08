Введите ваш ник на сайте
«Аль-Вахда» – «Аль-Ахли»: прогноз и ставки на матч 9 февраля 2026 с коэффициентом 1.55

08 февраля 2026 9:00
Аль-Вахда - Аль-Ахли
09 февр. 2026, понедельник 16:45 | Лига чемпионов АФК Элит, группа Запад, 7 тур
Перейти в онлайн матча
1.55
Аль-Ахли не проиграет (Фора 0)
Сделать ставку

В ключевом матче 7-го тура Лиги чемпионов Азии Элита эмиратский «Аль-Вахда» принимает саудовский «Аль-Ахли». Обе команды набрали по 13 очков и решают судьбу путевки в плей-офф. Матч станет прямым противостоянием за выход из группы, где преимущество «Аль-Ахли» в разнице мячей (+11) дает им право на ничью, в то время как «Аль-Вахде» для первого места, скорее всего, нужна только победа.

«Аль-Вахда»

Команда демонстрирует нестабильную игру, особенно в обороне, пропуская в 4 последних матчах ЛЧА и в среднем 1.80 гола за игру. Однако в атаке «Аль-Вахда» опасен, забивая в 6 матчах подряд благодаря лидеру Омару Хрибину (16 голов). Дома команда чувствует себя уверенно, не проигрывая в 5 из 7 последних матчей, и будет вынуждена играть на победу, что может сыграть как на руку, так и против них.

«Аль-Ахли»

Саудовский клуб находится в феноменальной форме, не проигрывая 10 матчей подряд и демонстрируя образцовый баланс. Они обладают лучшей атакой турнира (17 голов) с Айвеном Тоуни (27 голов) и самой надежной обороной (всего 1 пропущенный гол в 5 играх, в среднем 0.20). «Аль-Ахли» подходит к матчу в статусе фаворита, их тактическая дисциплина и результативность делают их крайне опасным соперником.

Факты о командах:

«Аль-Вахда»

  • Не проигрывает дома в 5 из 7 последних матчей и забивает в 6 матчах подряд.
  • Имеет проблемы в обороне, пропуская в среднем 1.80 гола за игру.
  • Для выхода на первое место в группе, скорее всего, нужна победа.

«Аль-Ахли»

  • Не проигрывает в 10 последних матчах и не пропускает в 4 матчах подряд.
  • Обладает лучшей атакой (17 голов) и лучшей разницей мячей (+11) в турнире.
  • Имеет самую надежную оборону (0.20 пропуска в среднем за игру).

Прогноз на матч «Аль-Вахда» – «Аль-Ахли»

Анализ данных указывает на матч с явным тактическим преимуществом «Аль-Ахли». Ключевым фактором является феноменальная оборонительная дисциплина саудовского клуба, который практически не пропускает (0.20 гола в среднем). Противостоять ей будет мощная, но не самая стабильная атака «Аль-Вахды». При этом «Аль-Ахли» обладает и самой грозной атакой турнира, которой будет противостоять уязвимая оборона хозяев. Турнирная ситуация заставляет «Аль-Вахду» идти вперед, что открывает пространство для смертоносных контратак «Аль-Ахли». Ожидается, что гости будут действовать расчетливо, используя свое право на ничью. Они могут позволить сопернику владеть мячом, чтобы затем бить в контратаках через Тоуни. «Аль-Вахде» будет крайне сложно не только забить, но и не пропустить против такого организованного и эффективного соперника. Прогнозируется либо победа «Аль-Ахли», основанная на их контратакующем мастерстве и индивидуальном классе, либо ничья, которая полностью устроит саудовскую команду. Победа хозяев выглядит маловероятной, учитывая оборонительные проблемы и мощь соперника.

Рекомендованные ставки:

  • Аль-Ахли не проиграет (Фора 0) – коэффициент 1.55
  • Тотал голов меньше 2.5 – коэффициент 1.90

1.55
Аль-Ахли не проиграет (Фора 0)
Сделать ставку
Автор: Орлов Максим
Лига чемпионов АФК Элит
18+
18+
  • Читайте нас: 