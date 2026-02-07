Введите ваш ник на сайте
«Ювентус» – «Лацио»: прогноз и ставки на матч 8 февраля 2026 с коэффициентом 1.75

07 февраля 2026 8:33
Ювентус - Лацио
08 февр. 2026, воскресенье 22:45 | Италия. Серия А, 24 тур
Перейти в онлайн матча
1.75
Победа Ювентуса с форой (-1)
Сделать ставку

В матче 24-го тура итальянской Серии А туринский «Ювентус» на стадионе «Альянц» примет римский «Лацио». Хозяева (4-е место, 45 очков) борются за укрепление позиций в зоне Лиги чемпионов, в то время как гости (8-е место, 32 очка) отстают и нуждаются в очках для возвращения в борьбу за еврокубки. «Ювентус» подходит к матчу после крупной победы, в то время как «Лацио» демонстрирует крайне нестабильные результаты.

«Ювентус»

Команда демонстрирует уверенную игру в чемпионате, одержав три победы подряд в домашних матчах. Атака «Ювентуса» эффективна – в среднем 1.80 гола за игру, а оборона надежна, пропуская лишь 0.80 гола в среднем. Главная угроза сопернику – нападающий Кенан Йылдыз (12 голов). Однако недавнее поражение в Кубке Италии (0:3 от «Аталанты») показало уязвимость команды, когда нет полной концентрации.

«Лацио»

Ситуация в стане «Лацио» неоднозначна. Команда способна забивать (1.20 гола в среднем), но оборона регулярно подводит (1.40 пропускаемого гола в среднем), что подтверждается нестабильными результатами – победы чередуются с поражениями. Главный бомбардир команды Маттиа Дзакканьи (4 гола) не демонстрирует высокой результативности, что является проблемой. Выездная игра «орлов» часто хромает.

Факты о командах:

«Ювентус»

  • Побеждает в 3 последних домашних матчах Серии А.
  • Обладает надежной обороной, пропуская в среднем 0.80 гола за матч.
  • Побеждал «Лацио» в 5 последних очных домашних встречах.

«Лацио»

  • Демонстрирует нестабильную игру, чередуя победы, ничьи и поражения.
  • Пропускает в среднем 1.40 гола за игру, что указывает на проблемы в обороне.
  • В первом круге одержал минимальную победу над «Ювентусом» (1:0).

Прогноз на матч «Ювентус» – «Лацио»

Анализ данных однозначно указывает на преимущество «Ювентуса». Ключевыми факторами являются мощное домашнее преимущество «старой синьоры» (3 победы подряд дома), их историческое доминирование над «Лацио» в Турине (5 побед подряд) и более надежная оборона (0.80 пропускаемого гола против 1.40 у гостей). «Ювентус» демонстрирует системную игру и эффективность в атаке. «Лацио», несмотря на победу в первом круге, выглядит нестабильно, особенно на выезде, и их атакующий потенциал ограничен низкой результативностью лучшего бомбардира. Вероятнее всего, «Ювентус» будет контролировать ход игры и, используя своe преимущество в классе и надeжность в защите, забьeт необходимое количество голов. «Лацио» может оказать сопротивление и попытаться действовать от обороны, но их шансы на повторение успеха первого круга или даже на ничью в Турине выглядят призрачными. Основной прогноз – уверенная победа «Ювентуса», скорее всего, с разницей минимум в один гол, но при этом гости вряд ли останутся всухую, учитывая свою способность забивать.

Рекомендованные ставки:

  • Победа Ювентуса с форой (-1) – коэффициент 1.75
  • Тотал голов меньше 2.5 – коэффициент 1.85

1.75
Победа Ювентуса с форой (-1)
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Италия. Серия А Лацио Ювентус
18+
