«Фулхэм» – «Эвертон»: прогноз и ставки на матч 7 февраля 2026 с коэффициентом 1.95

06 февраля 2026 9:08
Фулхэм - Эвертон
07 февр. 2026, суббота 18:00 | Англия. Премьер-лига, 25 тур
Перейти в онлайн матча
1.95
Обе забьют — да
Сделать ставку

В матче 25-го тура Премьер-лиги на «Крэйвен Коттедж» встретятся «Фулхэм» и «Эвертон». Обе команды набрали по 34 очка и идут рядом в таблице, что делает эту встречу ключевой в борьбе за место в верхней половине. Противостояние двух равных по силе коллективов обещает быть напряженным и тактически разнообразным.

«Фулхэм»

Хозяева подходят к матчу после поражения от «Манчестер Юнайтед» (3:2), но в целом показывают хорошую игру в атаке, забивая в 14 из 16 последних матчей. Дома «дачники» очень сильны, одержав три победы подряд. Главный бомбардир Харри Уилсон (9 голов) – лидер атаки. Однако оборона команды вызывает серьезные опасения: «Фулхэм» пропускал в каждом из последних 7 матчей, в среднем 1.40 гола за игру.

«Эвертон»

Гости находятся в неплохой форме, не проиграв в 4 последних турах и демонстрируя надежную оборону (в среднем 0.80 пропуска за игру). В атаке «ириски» менее результативны (1.00 гол в среднем), но забивают в 6 матчах подряд. На выезде «Эвертон» стабилен, не проиграв в 7 из 9 последних матчей. Исторически у команды есть преимущество в очных встречах.

Факты о командах:

«Фулхэм»

  • Побеждает в 3 последних домашних матчах.
  • Забивает в 14 из 16 последних матчей.
  • Пропускает в 7 последних матчах подряд.

«Эвертон»

  • Не проигрывает в 4 последних матчах.
  • Пропускает в среднем 0.80 гола за игру.
  • Не проигрывает «Фулхэму» в гостях в 5 из 7 последних матчей.

Прогноз на матч «Фулхэм» – «Эвертон»

Прогноз строится на противостоянии мощной, но нестабильной атаки «Фулхэма» и дисциплинированной обороны «Эвертона». Хозяева, имеющие отличные домашние показатели и забивающие регулярно, будут пытаться доминировать и создавать моменты. Однако их главная слабость – оборона, которая пропускает в каждой игре, – может быть использована гостями. «Эвертон» крайне неудобный соперник: он организован в защите, стабилен на выезде и имеет психологическое преимущество в личных встречах. Вероятно, «ириски» выстроят плотную оборону и будут рассчитывать на контратаки и стандартные положения. Учитывая, что «Эвертон» забивает в последних матчах, а «Фулхэм» пропускает постоянно, высока вероятность обоюдных голов. При этом мотивация обеих команд очень высока, и ничья, которая теоретически устраивает обе стороны, выглядит логичным исходом. Матч, скорее всего, будет жeстким, с небольшим преимуществом «Фулхэма» по инициативе, но без гарантии победы.

Рекомендованные ставки:

  • Обе забьют – да – коэффициент 11.95
  • Фора «Эвертон» (0)

1.95
Обе забьют — да
Сделать ставку
Автор: Миронов Николай
Англия. Премьер-лига Эвертон Фулхэм
18+
  • Читайте нас: 