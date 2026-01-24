25 января 2026 года в 14:30 состоится поединок 22-го тура чемпионата Италии. Встретятся команды, которые повысились в классе по итогам прошлой кампании – в гости к «Сассуоло» пожалует «Кремонезе».

«Сассуоло»

«Нероверди» тяжело выходят из рождественско-новогоднего периода и не могут разжиться голом в 3 турах кряду. Да, список соперников не может не впечатлять, но еще не так давно «нероверди» было сложно удивить громкими именами. На неделе Фабио Гроссо по душам пообщался со своими игроками. Результат увидим на поле.

Последние три игры:

Наполи – Сассуоло 1:0

Рома – Сассуоло 2:0

Сассуоло – Ювентус 0:3

«Кремонезе»

Вопреки прогнозам перед стартом кампании «Кремонезе» отнюдь не барахтается у зоны вылета. Как же иначе, когда с ним трудится чуть ли не главный «выживальщик» Серии А последних лет (Давиде Никола)?

«Тигры» близки к тому, чтобы закрепиться в середине таблицы и не перестают привлекать к себе внимание благодаря не стареющему любителю энергетических напитков Джейми Варди.

Последние три игры:

Кремонезе – Верона 0:0

Ювентус – Кремонезе 5:0

Кремонезе – Кальяри 2:2

Очные встречи

Кремонезе – Сассуоло 3:2

Кремонезе – Сассуоло 1:1

Сассуоло – Кремонезе 1:4

Прогноз на матч «Сассуоло» – «Кремонезе»

«Сассуоло» пора выбираться из ямы, но есть мнение, что встреча с «Кремонезе» будет не легкой прогулкой. Полагаем, что обе команды смогут отличиться. Гроссо и сотоварищи кровь из носу хотят прервать голевую засуху, тогда как Варди и компания способны реализовать себя в контратакующих выпадах.

Прогноз: обе забьют, кеф – 1.95. Прогноз на счет – 1:1.