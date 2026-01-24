Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Сассуоло» – «Кремонезе»: прогноз и ставки на матч 25 января 2026 с коэффициентом 1.95

24 января 2026 10:57
Сассуоло - Кремонезе
25 янв. 2026, воскресенье 14:30 | Италия. Серия А, 22 тур
Перейти в онлайн матча
1.95
Обе забьют
Сделать ставку

25 января 2026 года в 14:30 состоится поединок 22-го тура чемпионата Италии. Встретятся команды, которые повысились в классе по итогам прошлой кампании – в гости к «Сассуоло» пожалует «Кремонезе».

«Сассуоло»

«Нероверди» тяжело выходят из рождественско-новогоднего периода и не могут разжиться голом в 3 турах кряду. Да, список соперников не может не впечатлять, но еще не так давно «нероверди» было сложно удивить громкими именами. На неделе Фабио Гроссо по душам пообщался со своими игроками. Результат увидим на поле.

Последние три игры:

  • Наполи – Сассуоло 1:0
  • Рома – Сассуоло 2:0
  • Сассуоло – Ювентус 0:3

«Кремонезе»

Вопреки прогнозам перед стартом кампании «Кремонезе» отнюдь не барахтается у зоны вылета. Как же иначе, когда с ним трудится чуть ли не главный «выживальщик» Серии А последних лет (Давиде Никола)?

«Тигры» близки к тому, чтобы закрепиться в середине таблицы и не перестают привлекать к себе внимание благодаря не стареющему любителю энергетических напитков Джейми Варди.

Последние три игры:

  • Кремонезе – Верона 0:0
  • Ювентус – Кремонезе 5:0
  • Кремонезе – Кальяри 2:2

Очные встречи

  • Кремонезе – Сассуоло 3:2
  • Кремонезе – Сассуоло 1:1
  • Сассуоло – Кремонезе 1:4

Прогноз на матч «Сассуоло» – «Кремонезе»

«Сассуоло» пора выбираться из ямы, но есть мнение, что встреча с «Кремонезе» будет не легкой прогулкой. Полагаем, что обе команды смогут отличиться. Гроссо и сотоварищи кровь из носу хотят прервать голевую засуху, тогда как Варди и компания способны реализовать себя в контратакующих выпадах.

Прогноз: обе забьют, кеф – 1.95. Прогноз на счет – 1:1.

1.95
Обе забьют
Сделать ставку
Автор: Ланьков Роман
Италия. Серия А Кремонезе Сассуоло
Другие прогнозы
24.01.2026
15:30
2.03
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Вест Хэм - Сандерленд
Фора «Сандерленда» (0)
24.01.2026
17:00
1.67
Италия. Серия А, 22 тур
Комо - Торино
победа «Комо»
24.01.2026
17:30
1.50
Германия. Бундеслига, 19 тур
Байер - Вердер
Индивидуальный тотал Байера больше 1.5
24.01.2026
17:30
1.48
Германия. Бундеслига, 19 тур
Айнтрахт - Хоффенхайм
Обе забьют — да 
24.01.2026
17:30
1.75
Германия. Бундеслига, 19 тур
Майнц - Вольфсбург
Тотал голов больше 2.5
24.01.2026
18:00
1.80
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Бернли - Тоттенхэм
Обе забьют — да
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 