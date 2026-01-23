Введите ваш ник на сайте
«Марсель» – «Ланс»: прогноз и ставки на матч 24 января 2026 с коэффициентом 1.55

23 января 2026 10:01
Марсель - Ланс
24 янв. 2026, суббота 23:05 | Франция. Лига 1, 19 тур
Перейти в онлайн матча
1.55
Обе забьют — да
Сделать ставку

24 января на «Велодроме» в центральном матче 19-го тура Лиги 1 сойдутся два главных претендента на чемпионский титул. Лидер чемпионата «Ланс» (43 очка) нанесeт визит в «Марсель» (35 очков), который отстаeт на 8 очков, но имеет игру в запасе. Это прямая дуэль за первенство, где победа хозяев вернeт интригу в турнирную гонку, а успех гостей может сделать их отрыв почти непреодолимым.

«Марсель»

«Олимпик» демонстрирует взрывную, но нестабильную игру. Команда обладает лучшей атакой в лиге (41 гол) и забивает в среднем 3.20 гола за игру в последних 5 турах, во многом благодаря Мэйсону Гринвуду (20 голов). Однако оборона оставляет желать лучшего: 9 пропущенных голов за тот же срок (1.80 в среднем), включая поражение от «Нанта» (0:2) дома и разгром от «Ливерпуля» (0:3) в ЛЧ. «Марсель» силeн дома, но его защита уязвима для быстрых атак.

«Ланс»

Команда из Па-де-Кале переживает феноменальный сезон, побеждая в 10 матчах подряд в Лиге 1. «Ланс» – образец баланса: мощная атака (2.40 гола в среднем) и железная оборона, пропускающая в среднем всего 0.20 гола за игру в последних 5 матчах и сохраняющая ворота «сухими» в 3 турах кряду. Уэсли Саид (8 голов) эффективен в атаке. Команда дисциплинированна, мотивирована и имеет психологическое преимущество, выиграв оба очных матча в прошлом сезоне.

Факты о командах

«Марсель»

  • 3-е место, 35 очков после 18 туров.
  • Лучшая атака лиги (41 гол).
  • В среднем: 3.20 забито, 1.80 пропущено (последние 5 игр).
  • Не проигрывает дома в 8 из 9 последних матчей Лиги 1.

«Ланс»

  • 1-е место, 43 очка после 18 туров.
  • Побеждает в 10 матчах Лиги 1 подряд.
  • В среднем: 2.40 забито, 0.20 пропущено (последние 5 игр).
  • Побеждала «Марсель» в двух матчах прошлого сезона.

Прогноз на матч «Марсель» – «Ланс»

Этот матч – противостояние лучшей атаки лиги («Марсель») против лучшей обороны («Ланс»). «Марсель» будет атаковать, чтобы использовать домашний фактор и сократить отрыв. Их главная опасность – собственная уязвимая оборона, которая может быть наказана холодной и расчeтливой игрой «Ланса» на контратаках. Гости находятся в состоянии абсолютной уверенности, их оборона практически непроницаема в последних турах. Они умеют не только обороняться, но и эффективно забивать. Учитывая мотивацию и невероятную стабильность «Ланса», а также проблемы «Марселя» с игрой «второго плана», фаворитом в этом противостоянии выглядят именно гости. Однако «Марсель» на «Велодроме» способен на всe, и гол в их исполнении выглядит более чем вероятным, учитывая их атакующую мощь. Но сдержать «Ланс» им будет крайне сложно.

Рекомендованные ставки:

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.55
  • Ланс не проиграет (фора 0) – коэффициент 1.50

1.55
Обе забьют — да
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Франция. Лига 1 Ланс Марсель
18+
