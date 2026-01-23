Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Вильярреал» – «Реал»: прогноз и ставки на матч 24 января 2026 с коэффициентом 1.72

23 января 2026 16:56
Вильярреал - Реал
24 янв. 2026, суббота 23:00 | Испания. Примера, 21 тур
Перейти в онлайн матча
1.72
Тотал больше 3 голов
Сделать ставку

24 января 2026 года в 23:00 состоится поединок 21-го тура чемпионата Испании. «Вильярреал» бросит вызов самому титулованному клубу страны – мадридскому «Реалу».

«Вильярреал»

«Желтая субмарина» ошарашила своих фанов в мид-уик, бездарно уступив еле живому «Аяксу» в матче Лиги чемпионов (1:2). В то же время необходимо признать, что на внутренней арене у подопечных Марселино полный порядок: третья строчка в Примере.

Последние три игры:

  • Вильярреал – Аякс 1:2
  • Бетис – Вильярреал 2:0
  • Вильярреал – Алавес 3:1

«Реал»

«Бланкос» пытаются перестроиться после почти сенсационной смены энтренадора. Роман Хаби Алонсо с «королевским клубам» продлился значительно меньше, чем можно было даже предположить. Сменивший его начинающий тренер Альваро Арбелоа (речь о работе во «взрослом» футболе) только привыкает к новой роли и новому вызову.

На неделе «Реал» устроил настоящее шоу в домашнем матче ЛЧ против «Монако», накидав гостям из Франции 6 (!) голов. Теперь «сливочные» настроены развить успех и в Ла Лиге.

Последние три игры:

  • Реал – Монако 6:1
  • Реал – Леванте 2:0
  • Альбасете – Реал 3:2

Очные встречи

  • Реал – Вильярреал 3:1
  • Вильярреал – Реал 1:2
  • Реал – Вильярреал 2:0

Прогноз на матч «Вильярреал» – «Реал»

Арбелоа начал с чудовищной игры против «Альбасете» в Кубке, но затем дела пошли на поправку. Вынос «Монако» дает повод для оптимизма и веру в успешную погоню за «Барселоной». Не факт, что «банкос» наберут 3 очка и сейчас, но, по всей видимости, нам не придется скучать.

Прогноз: тотал больше 3 голов, кеф – 1.72. Прогноз на счет – 2:2.

1.72
Тотал больше 3 голов
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Испания. Примера Реал Вильярреал
Другие прогнозы
24.01.2026
15:30
2.03
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Вест Хэм - Сандерленд
Фора «Сандерленда» (0)
24.01.2026
17:00
1.67
Италия. Серия А, 22 тур
Комо - Торино
победа «Комо»
24.01.2026
17:30
1.50
Германия. Бундеслига, 19 тур
Байер - Вердер
Индивидуальный тотал Байера больше 1.5
24.01.2026
17:30
1.48
Германия. Бундеслига, 19 тур
Айнтрахт - Хоффенхайм
Обе забьют — да 
24.01.2026
17:30
1.75
Германия. Бундеслига, 19 тур
Майнц - Вольфсбург
Тотал голов больше 2.5
24.01.2026
18:00
1.80
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Бернли - Тоттенхэм
Обе забьют — да
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 