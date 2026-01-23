24 января 2026 года в 23:00 состоится поединок 21-го тура чемпионата Испании. «Вильярреал» бросит вызов самому титулованному клубу страны – мадридскому «Реалу».

«Вильярреал»

«Желтая субмарина» ошарашила своих фанов в мид-уик, бездарно уступив еле живому «Аяксу» в матче Лиги чемпионов (1:2). В то же время необходимо признать, что на внутренней арене у подопечных Марселино полный порядок: третья строчка в Примере.

Последние три игры:

Вильярреал – Аякс 1:2

Бетис – Вильярреал 2:0

Вильярреал – Алавес 3:1

«Реал»

«Бланкос» пытаются перестроиться после почти сенсационной смены энтренадора. Роман Хаби Алонсо с «королевским клубам» продлился значительно меньше, чем можно было даже предположить. Сменивший его начинающий тренер Альваро Арбелоа (речь о работе во «взрослом» футболе) только привыкает к новой роли и новому вызову.

На неделе «Реал» устроил настоящее шоу в домашнем матче ЛЧ против «Монако», накидав гостям из Франции 6 (!) голов. Теперь «сливочные» настроены развить успех и в Ла Лиге.

Последние три игры:

Реал – Монако 6:1

Реал – Леванте 2:0

Альбасете – Реал 3:2

Очные встречи

Реал – Вильярреал 3:1

Вильярреал – Реал 1:2

Реал – Вильярреал 2:0

Прогноз на матч «Вильярреал» – «Реал»

Арбелоа начал с чудовищной игры против «Альбасете» в Кубке, но затем дела пошли на поправку. Вынос «Монако» дает повод для оптимизма и веру в успешную погоню за «Барселоной». Не факт, что «банкос» наберут 3 очка и сейчас, но, по всей видимости, нам не придется скучать.

Прогноз: тотал больше 3 голов, кеф – 1.72. Прогноз на счет – 2:2.