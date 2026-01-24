25 января на «Метрополитано» в матче 21-го тура Ла Лиги «Атлетико» из Мадрида примет «Мальорку». Хозяева, занимающие 4-е место, борются за выход в Лигу чемпионов, в то время как гости, находящиеся в середине таблицы, стремятся к комфортной зоне. «Атлетико» традиционно силeн дома, а «Мальорка» редко уезжает с очками с этого стадиона.

«Атлетико»

«Матрасники» демонстрируют стабильную игру, не проигрывая в 4 последних матчах Ла Лиги. Команда отличается крепкой обороной (0.80 пропущенных в среднем за игру) и обязательной результативностью, забивая в 9 матчах подряд. Лучший бомбардир Хулиан Альварес (11 голов) обеспечивает угрозу у ворот соперника. Хотя атака не отличается высокой результативностью (1.00 гол в среднем), «Атлетико» умеет выжимать максимум из своих моментов, особенно в домашних стенах.

«Мальорка»

Команда с острова показывает нестабильную игру. С одной стороны, они забивают в 5 матчах подряд и имеют опасного нападающего Ведата Мурики (14 голов). С другой – оборона является их главной проблемой: 8 пропущенных голов в 5 турах (1.60 в среднем) и пропуски в 6 матчах подряд. На выезде «Мальорка» не выигрывает 5 матчей, что делает их уязвимыми против такого серьeзного соперника.

Факты о командах

«Атлетико»

Не проигрывает в 8 из 10 последних матчей.

Не проигрывает «Мальорке» в 6 последних встречах.

Забивает в 9 матчах подряд.

В среднем: 1.00 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр).

«Мальорка»

Не выигрывает в гостях 5 матчей подряд.

Забивает в 5 матчах подряд.

Пропускает в 6 матчах подряд.

В среднем: 1.20 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр).

Прогноз на матч «Атлетико» – «Мальорка»

Матч представляется классическим противостоянием фаворита и аутсайдера с учeтом домашней арены. «Атлетико» – команда, построенная на дисциплине и надeжной обороне, что часто становится проблемой для таких команд, как «Мальорка». Гости, несмотря на способность забивать, вряд ли смогут легко пробить организованную защиту хозяев. При этом уязвимость обороны «Мальорки» на выезде даeт «Атлетико» все шансы для взятия ворот. Учитывая историческое преимущество мадридцев в очных встречах и их общую стабильность, наиболее вероятным исходом выглядит победа хозяев. Однако «Мальорка» с еe атакующим потенциалом способна доставить хлопот и, возможно, даже отличиться.

