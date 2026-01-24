24 января в 21-м туре Примеры сыграют «Валенсия» и «Эспаньол». Игра в Валенсии начнется – в 18:15 (мск).

«Валенсия»

Команда Карлоса Корберана находится на 17-й позиции с 20 очками. «Валенсия» добыла 4 победы, 8 ничьих и потерпела 8 поражений, разница мячей – 19:31.

Последние результаты:

18.01.26 «Хетафе» – «Валенсия» – 0:1;

15.01.26 «Бургос» – «Валенсия» – 0:2;

10.01.26 «Валенсия» – «Эльче» – 1:1.

«Эспаньол»

«Эспаньол» набрал 34 очка и занимает 5-е место. Подопечные Маноло Гонсалеса добыли 10 побед, 4 ничьих и потерпели 6 поражений, разница мячей – 23:22.

Предыдущие результаты:

16.01.26 «Эспаньол» – «Жирона» – 0:2;

11.01.26 «Леванте» – «Эспаньол» – 1:1;

03.01.26 «Эспаньол» – «Барселона» – 0:2.

Очные встречи

23.09.25 «Эспаньол» – «Валенсия» – 2:2;

22.04.25 «Валенсия» – «Эспаньол» – 1:1;

18.12.24 «Эспаньол» – «Валенсия» – 1:1.

Прогноз на матч «Валенсия» – «Эспаньол»

Еще 3 тура назад «Эспаньол» боролся за топ-4, но серия без побед – и отставание от зоны ЛЧ составляет 7 очков. У «Валенсии» дела еще хуже – команда всего на 1 очко опережает зону вылета, правда, дома не проигрывает 5 матчей кряду. Однако фаворитом, вопреки мнению букмекеров, выглядят гости.