Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Валенсия» – «Эспаньол»: прогноз и ставки на матч 24 января 2026 с коэффициентом 2.15

24 января 2026 10:33
Валенсия - Эспаньол
24 янв. 2026, суббота 18:15 | Испания. Примера, 21 тур
Перейти в онлайн матча
2.15
Ф2 (0)
Сделать ставку

24 января в 21-м туре Примеры сыграют «Валенсия» и «Эспаньол». Игра в Валенсии начнется – в 18:15 (мск).

«Валенсия»

Команда Карлоса Корберана находится на 17-й позиции с 20 очками. «Валенсия» добыла 4 победы, 8 ничьих и потерпела 8 поражений, разница мячей – 19:31.

Последние результаты:

  • 18.01.26 «Хетафе» – «Валенсия» – 0:1;
  • 15.01.26 «Бургос» – «Валенсия» – 0:2;
  • 10.01.26 «Валенсия» – «Эльче» – 1:1.

«Эспаньол»

«Эспаньол» набрал 34 очка и занимает 5-е место. Подопечные Маноло Гонсалеса добыли 10 побед, 4 ничьих и потерпели 6 поражений, разница мячей – 23:22.

Предыдущие результаты:

  • 16.01.26 «Эспаньол» – «Жирона» – 0:2;
  • 11.01.26 «Леванте» – «Эспаньол» – 1:1;
  • 03.01.26 «Эспаньол» – «Барселона» – 0:2.

Очные встречи

  • 23.09.25 «Эспаньол» – «Валенсия» – 2:2;
  • 22.04.25 «Валенсия» – «Эспаньол» – 1:1;
  • 18.12.24 «Эспаньол» – «Валенсия» – 1:1.

Прогноз на матч «Валенсия» – «Эспаньол»

Еще 3 тура назад «Эспаньол» боролся за топ-4, но серия без побед – и отставание от зоны ЛЧ составляет 7 очков. У «Валенсии» дела еще хуже – команда всего на 1 очко опережает зону вылета, правда, дома не проигрывает 5 матчей кряду. Однако фаворитом, вопреки мнению букмекеров, выглядят гости.

  • Прогноз – Ф2 (0) с кф. 2.15.
  • Прогноз на точный счет – 0:1 с кф. 8.50.

2.15
Ф2 (0)
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Испания. Примера Эспаньол Валенсия
Другие прогнозы
24.01.2026
15:30
2.03
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Вест Хэм - Сандерленд
Фора «Сандерленда» (0)
24.01.2026
17:00
1.67
Италия. Серия А, 22 тур
Комо - Торино
победа «Комо»
24.01.2026
17:30
1.50
Германия. Бундеслига, 19 тур
Байер - Вердер
Индивидуальный тотал Байера больше 1.5
24.01.2026
17:30
1.48
Германия. Бундеслига, 19 тур
Айнтрахт - Хоффенхайм
Обе забьют — да 
24.01.2026
17:30
1.75
Германия. Бундеслига, 19 тур
Майнц - Вольфсбург
Тотал голов больше 2.5
24.01.2026
18:00
1.80
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Бернли - Тоттенхэм
Обе забьют — да
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 