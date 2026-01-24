Введите ваш ник на сайте
«Брест» – «Тулуза»: прогноз и ставки на матч 25 января 2026 с коэффициентом 1.82

24 января 2026 9:37
Брест - Тулуза
25 янв. 2026, воскресенье 19:15 | Франция. Лига 1, 19 тур
Перейти в онлайн матча
1.82
Обе забьют — да
Сделать ставку

25 января на «Стад Франсис Ле Бле» в матче 19-го тура Лиги 1 встретятся «Брест» и «Тулуза». Команды разделяют всего 4 очка, но находятся в разной турнирной динамике. Хозяева опираются на домашнюю крепость и историческое превосходство, в то время как гости приезжают после разгромной победы, но с нестабильными выездными результатами. Ожидается упорное и, вероятно, результативное противостояние.

«Брест»

Команда демонстрирует стабильную игру, особенно дома, где одержала 3 победы подряд. «Брест» забивает в 7 матчах подряд, показывая постоянную угрозу у ворот соперника (1.20 гола в среднем за игру). Ромен Дель Кастийо (6 голов) возглавляет атаку. Оборона выглядит достаточно надeжно (1.20 пропущенных в среднем). Главный козырь – психологическое преимущество в очных встречах и умение побеждать «Тулузу» на своeм поле.

«Тулуза»

Команда находится в неплохой форме, не проигрывая в 6 из 8 последних матчей. «Тулуза» впечатляет в атаке, забивая в среднем 2.20 гола за игру в последних 5 турах, что подтверждает разгром «Ниццы» (5:1). Янн Гбоо (5 голов) – один из лидеров. Однако оборона не столь надeжна (1.20 пропущенных), а выездные результаты нестабильны, о чeм говорит поражение от «Ланса» (0:3). Команда будет стремиться развить успех после крупной победы.

Факты о командах

«Брест»

  • Побеждает в 3 последних домашних матчах.
  • Не проигрывает «Тулузе» в 8 из 10 последних встреч.
  • Забивает в 7 матчах подряд.
  • В среднем: 1.20 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр).

«Тулуза»

  • Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей.
  • Забивает в 6 из 8 последних матчей.
  • В среднем: 2.20 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр).

Прогноз на матч «Брест» – «Тулуза»

Матч ставит лицом к лицу домашнюю силу «Бреста» и атакующую мощь «Тулузы». Хозяева будут опираться на организацию и историческое преимущество, пытаясь нейтрализовать скоростные атаки гостей. «Тулуза», в свою очередь, постарается использовать свой недавний голевой заряд и индивидуальное качество в атаке. Учитывая результативность гостей (2.20 гола в среднем) и способность «Бреста» забивать всем подряд в последнее время, обмен голами выглядит вероятным сценарием. Однако домашняя устойчивость «Бреста» и его умение обыгрывать этого соперника дают ему шанс на положительный исход. Ничья или минимальная победа хозяев кажутся наиболее логичными вариантами, но «Тулуза» вполне способна на сенсацию.

Рекомендованные ставки:

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.82
  • Брест не проиграет (фора 0) – коэффициент 1.40

1.82
Обе забьют — да
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Франция. Лига 1 Тулуза Брест
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
  • Читайте нас: 