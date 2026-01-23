Введите ваш ник на сайте
«Ренн» – «Лорьян»: прогноз и ставки на матч 24 января 2026 с коэффициентом 1.70

23 января 2026 10:32
Ренн - Лорьян
24 янв. 2026, суббота 19:00 | Франция. Лига 1, 19 тур
Перейти в онлайн матча
1.70
Обе забьют — да
Сделать ставку

24 января на «Роазон Парк» в матче 19-го тура Лиги 1 состоится одно из самых интригующих противостояний тура. «Ренн» (6-е место), претендующий на еврокубки, примет «Лорьян» (12-е место), который, несмотря на скромную позицию, демонстрирует феноменальную форму. Парадокс заключается в том, что гости имеют тотальное преимущество в личных встречах, но хозяева выглядят крайне сильными в текущем сезоне.

«Ренн»

Бретонская команда находится в отличной форме, не проигрывая в 5 матчах подряд и демонстрируя впечатляющую результативность: 12 голов в последних 5 играх (2.40 в среднем за игру). Эстебан Леполь (9 голов) уверенно возглавляет атаку. Не менее сильна и оборона «Ренна», пропускающая всего 0.60 гола в среднем за тот же срок. Команда выглядит сбалансированной и мощной, особенно в домашних стенах. Однако психологический барьер в очных встречах против «Лорьяна» (5 поражений подряд) – фактор, который может сыграть роль.

«Лорьян»

Команда переживает, возможно, лучший момент сезона, не проигрывая в 9 матчах подряд во всех турнирах. «Лорьян» впечатляет в атаке: 14 голов в 5 турах (2.80 в среднем), а Амаду Бамба Дьенг (7 голов в 8 матчах) демонстрирует феноменальную голевую эффективность. Оборона также надeжна – всего 3 пропущенных мяча (0.60 в среднем). Этот «Лорьян» – крепкий, уверенный в себе коллектив, который уже обыграл «Монако» (3:1) в гостях и имеет тотальное доминирование над «Ренном» в последние годы.

Факты о командах

«Ренн»

  • 6-е место, 31 очко после 18 туров.
  • Не проигрывает в 5 матчах подряд.
  • В среднем: 2.40 забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр).
  • Проигрывает «Лорьяну» в 5 последних очных встречах.

«Лорьян»

  • 12-е место, 22 очка после 18 туров.
  • Не проигрывает в 9 матчах подряд.
  • Побеждает «Ренн» в 5 последних очных встречах.
  • В среднем: 2.80 забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр).

Прогноз на матч «Ренн»«Лорьян»

Матч – столкновение двух команд в блестящей форме, но с абсолютно противоположной историей личных встреч. «Ренн» выглядит как фаворит по всем параметрам: позиция в таблице, домашняя арена, сбалансированность игры. Однако «Лорьян» – их главный «бич», что создаeт мощный психологический перевес в пользу гостей. Обе команды демонстрируют железную оборону и смертоносную атаку, что делает прогноз на исход крайне сложным. Скорее всего, мы увидим напряжeнный, тактический матч, где каждая ошибка может стать решающей. Учитывая оборонительную дисциплину обеих сторон, тотальное превосходство в голевых показателях может нивелироваться. Наиболее вероятным видится упорная борьба, в которой «Ренн», наконец, сможет использовать домашнее преимущество, чтобы если не победить, то хотя бы избежать поражения. Но «Лорьян» вряд ли уйдeт без гола.

Рекомендованные ставки:

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.70
  • Фора Ренна (0) – коэффициент 1.40

1.70
Обе забьют — да
Сделать ставку
Автор: Ланьков Роман
Франция. Лига 1 Лорьян Ренн
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
  • Читайте нас: 