«Фиорентина» – «Кальяри»: прогноз и ставки на матч 24 января 2026 с коэффициентом 1.63

23 января 2026 9:15
Фиорентина - Кальяри
24 янв. 2026, суббота 20:00 | Италия. Серия А, 22 тур
1.63
Победа Фиорентины
24 января на стадионе «Артемио Франки» в рамках 22-го тура Серии А встретятся два соседа по турнирной таблице, отчаянно борющиеся за сохранение прописки в элите. «Фиорентина» (17-е место) принимает «Кальяри» (15-е место) в матче, где очки важны для обеих команд, но для хозяев, находящихся в зоне вылета, эта игра – вопрос выживания.

«Фиорентина»

«Фиалки» находятся в непростой ситуации, занимая 17-ю строчку, однако их текущая форма вселяет осторожный оптимизм. Команда не проигрывает в 4 последних матчах чемпионата, включая выездную победу над крепкой «Болоньей» (2:1) и домашнюю ничью с «Миланом». В атаке команда оживилась, забивая в 4 матчах подряд (1.20 в среднем за игру). Главный снайпер – Альберт Гудмундссон (7 голов). Оборона выглядит относительно надeжной, пропуская в среднем 1.00 гол за игру, хотя и не имеет «сухих» матчей в последних трeх турах. Психологическое преимущество в очных встречах огромно – 10 матчей без поражений.

«Кальяри»

Команда с Сардинии находится чуть выше в таблице, но их форма очень нестабильна. Сенсационная домашняя победа над «Ювентусом» (1:0) сменилась разгромным поражением от «Дженоа» (0:3). В атаке «Кальяри» скромны: 5 голов в 5 турах (1.00 в среднем), лучший бомбардир Дженнаро Боррелли забил лишь 4 раза. Защита является проблемной зоной – команда пропускает в 6 из 8 последних матчей (1.40 в среднем за игру). На выезде «Кальяри» традиционно слабее, что подтверждает их турнирное положение.

Факты о командах

«Фиорентина»

  • 17-е место, 17 очков после 21 тура.
  • Не проигрывает в 4 последних матчах Серии А.
  • Забивает в 4 матчах подряд.
  • Не проигрывает «Кальяри» в 10 последних встречах.
  • В среднем: 1.20 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр).

«Кальяри»

  • 15-е место, 22 очка после 21 тура.
  • Нестабильная форма (победа над Юве и поражение 0:3).
  • Пропускает в 6 из 8 последних матчей.
  • В среднем: 1.00 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр).

Прогноз на матч «Фиорентина» – «Кальяри»

Матч представляет собой классическую шестиочковую дуэль внизу таблицы. «Фиорентина» подходит к нему в лучшей форме, с психологическим перевесом и мотивацией хозяев поля, борющихся за выживание. Их игра набирает обороты, особенно в атаке. «Кальяри» – команда-загадка, способная на сенсацию, но страдающая от нестабильности, особенно в защите на выезде. Учитывая проблемную оборону гостей и растущую уверенность «Фиорентины» в атаке, хозяева имеют все шансы забить. «Кальяри» же, в свою очередь, редко остаeтся без гола в последнее время. Однако общий баланс сил, домашний фактор и историческое доминирование склоняют чашу весов в пользу «Фиорентины», для которой эта победа критически важна. Гости вряд ли смогут удержать «сухие» ворота, что делает вероятным тотал хозяев.

Рекомендованные ставки:

  • Победа Фиорентины – коэффициент 1.63
  • Индивидуальный тотал Фиорентины больше 1.5 – коэффициент 1.90

1.63
Победа Фиорентины
Автор: Орлов Максим
Италия. Серия А Кальяри Фиорентина
18+
  • Читайте нас: 