Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Борнмут» – «Ливерпуль»: прогноз и ставки на матч 24 января 2026 с коэффициентом 1.88

23 января 2026 9:04
Борнмут - Ливерпуль
24 янв. 2026, суббота 20:30 | Англия. Премьер-лига, 23 тур
Перейти в онлайн матча
1.88
Победа Ливерпуля
Сделать ставку

24 января на стадионе «Виталити» в 23-м туре АПЛ встретятся амбициозный середняк и гранд, переживающий период стабильности без побед. «Борнмут» (15-е место) принимает «Ливерпуль» (4-е место). Хозяева показывают сумасшедшую результативность, но страдают в обороне, в то время как гости не могут выиграть в лиге уже 4 тура, довольствуясь ничьими. Этот матч – проверка на прочность для обоих коллективов.

«Борнмут»

«Вишни» демонстрируют один из самых зрелищных и непредсказуемых футболов в лиге. Команда забивает в 8 матчах подряд, а в последних 5 играх показала феноменальную статистику: 11 забитых и 11 пропущенных голов (по 2.20 в среднем за игру). Лучший бомбардир Эли Жуниор Крупи (7 голов) возглавляет атакующую линию. При такой мощи в атаке оборона «Борнмута» – его главная беда: клуб пропускает в 8 матчах подряд, не показывая и намeка на надeжность. Каждая их игра превращается в голевую феерию.

«Ливерпуль»

«Красные» находятся в странной форме: они не проигрывают уже 13 матчей, но последние 4 в АПЛ завершили вничью, включая игры с аутсайдерами. Команда Арне Слотта демонстрирует сбалансированную игру: 10 голов в 5 матчах (2.00 в среднем) при всего 4 пропущенных (0.80 в среднем). Юго Экитике (12 голов) – лидер атаки. Проблема – нехватка результативности в решающие моменты для достижения победы. При этом «Ливерпуль» имеет тотальное преимущество в очных встречах, выиграв 6 последних матчей.

Факты о командах

«Борнмут»

  • 15-е место, 27 очков после 22 туров.
  • Забивает в 8 матчах подряд.
  • Пропускает в 8 матчах подряд.
  • В среднем: 2.20 забито, 2.20 пропущено (последние 5 игр).

«Ливерпуль»

  • 4-е место, 36 очков после 22 туров.
  • Не проигрывает в 13 матчах подряд.
  • Играет вничью в 4 последних матчах АПЛ.
  • Побеждает в 6 последних очных встречах.
  • В среднем: 2.00 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр).

Прогноз на матч «Борнмут» – «Ливерпуль»

Это противостояние стилей: уязвимая, но смертоносная атака «Борнмута» против сбалансированной, но не всегда результативной машины «Ливерпуля». Хозяева на своeм поле будут атаковать, что сыграет на руку гостям, любящим пространство для контратак. Слабая оборона «вишен» – идеальный соперник для «Ливерпуля», чтобы прервать серию ничьих. Гости имеют колоссальное психологическое превосходство и значительно надeжнее в защите. «Борнмут» почти наверняка забьeт (они забивают всем), но их защита вряд ли устоит против атакующей мощи «Ливерпуля», особенно учитывая текущую форму команд. Наиболее вероятный исход – победа гостей в результативном матче, где ворота обеих команд будут под угрозой.

Рекомендованные ставки:

  • Победа Ливерпуля – коэффициент 1.88
  • Обе забьют – да – коэффициент 1.55

1.88
Победа Ливерпуля
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Борнмут
Другие прогнозы
24.01.2026
15:30
2.03
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Вест Хэм - Сандерленд
Фора «Сандерленда» (0)
24.01.2026
17:00
1.67
Италия. Серия А, 22 тур
Комо - Торино
победа «Комо»
24.01.2026
17:30
1.50
Германия. Бундеслига, 19 тур
Байер - Вердер
Индивидуальный тотал Байера больше 1.5
24.01.2026
17:30
1.48
Германия. Бундеслига, 19 тур
Айнтрахт - Хоффенхайм
Обе забьют — да 
24.01.2026
17:30
1.75
Германия. Бундеслига, 19 тур
Майнц - Вольфсбург
Тотал голов больше 2.5
24.01.2026
18:00
1.80
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Бернли - Тоттенхэм
Обе забьют — да
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 