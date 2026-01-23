24 января на стадионе «Виталити» в 23-м туре АПЛ встретятся амбициозный середняк и гранд, переживающий период стабильности без побед. «Борнмут» (15-е место) принимает «Ливерпуль» (4-е место). Хозяева показывают сумасшедшую результативность, но страдают в обороне, в то время как гости не могут выиграть в лиге уже 4 тура, довольствуясь ничьими. Этот матч – проверка на прочность для обоих коллективов.

«Борнмут»

«Вишни» демонстрируют один из самых зрелищных и непредсказуемых футболов в лиге. Команда забивает в 8 матчах подряд, а в последних 5 играх показала феноменальную статистику: 11 забитых и 11 пропущенных голов (по 2.20 в среднем за игру). Лучший бомбардир Эли Жуниор Крупи (7 голов) возглавляет атакующую линию. При такой мощи в атаке оборона «Борнмута» – его главная беда: клуб пропускает в 8 матчах подряд, не показывая и намeка на надeжность. Каждая их игра превращается в голевую феерию.

«Ливерпуль»

«Красные» находятся в странной форме: они не проигрывают уже 13 матчей, но последние 4 в АПЛ завершили вничью, включая игры с аутсайдерами. Команда Арне Слотта демонстрирует сбалансированную игру: 10 голов в 5 матчах (2.00 в среднем) при всего 4 пропущенных (0.80 в среднем). Юго Экитике (12 голов) – лидер атаки. Проблема – нехватка результативности в решающие моменты для достижения победы. При этом «Ливерпуль» имеет тотальное преимущество в очных встречах, выиграв 6 последних матчей.

Факты о командах

«Борнмут»

15-е место, 27 очков после 22 туров.

Забивает в 8 матчах подряд.

Пропускает в 8 матчах подряд.

В среднем: 2.20 забито, 2.20 пропущено (последние 5 игр).

«Ливерпуль»

4-е место, 36 очков после 22 туров.

Не проигрывает в 13 матчах подряд.

Играет вничью в 4 последних матчах АПЛ.

Побеждает в 6 последних очных встречах.

В среднем: 2.00 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр).

Прогноз на матч «Борнмут» – «Ливерпуль»

Это противостояние стилей: уязвимая, но смертоносная атака «Борнмута» против сбалансированной, но не всегда результативной машины «Ливерпуля». Хозяева на своeм поле будут атаковать, что сыграет на руку гостям, любящим пространство для контратак. Слабая оборона «вишен» – идеальный соперник для «Ливерпуля», чтобы прервать серию ничьих. Гости имеют колоссальное психологическое превосходство и значительно надeжнее в защите. «Борнмут» почти наверняка забьeт (они забивают всем), но их защита вряд ли устоит против атакующей мощи «Ливерпуля», особенно учитывая текущую форму команд. Наиболее вероятный исход – победа гостей в результативном матче, где ворота обеих команд будут под угрозой.

Рекомендованные ставки: